El truco con papel aluminio para enfriar casas y tráilers: repele el calor

Uno de los desafíos para las personas que viven en viviendas sin aire acondicionado es mantener el interior fresco durante las temporadas de calor. Sin embargo, hay un método simple que puede ayudar a reducir la temperatura ambiente. El creador del canal Science That sticks, Paul, compartió un truco con papel aluminio para refrescar casas y tráilers.

¿Por qué se calientan los espacios interiores?

El youtuber detalló que una de las causas del aumento de temperatura es la radiación solar que atraviesa las ventanas: “El calor del sol golpea la casa, pero también entra por las ventanas”.

Además, indicó que el aire dentro de la vivienda se calienta porque muchas veces no circula. “Sin ventilación suficiente, no se puede generar una brisa que enfríe el ambiente”, dijo.

¿Cómo funciona el truco del papel aluminio?

El método se basa en bloquear la energía solar antes de que ingrese. Paul explicó que, si se evita que la radiación atraviese el vidrio, “eso debería enfriar la habitación de manera significativa”.

Para probarlo, cubrió una ventana de su casa con papel aluminio común, del tipo que se usa para cocinar. Utiliza esta técnica porque no cuenta con aire acondicionado ya que, según dijo, “ese sistema es muy costoso”. Tras completar la instalación, señaló que es así como logra mantener el dormitorio más fresco frente al calor.

El calor entra principalmente por la radiación solar a través de las ventanas Captura de Science that sticks

Otros trucos para mantener frescas casas y tráilers

Además del uso de papel aluminio, existen otras estrategias que ayudan a reducir la temperatura interior sin recurrir a soluciones costosas.

Según detalla el sitio Style Crest, estas medidas buscan limitar la entrada de calor, evitar pérdidas de frío y mejorar la circulación interna.

Sellar filtraciones de aire : cerrar aberturas en puertas, ventanas y ventilaciones evita el ingreso de aire caliente. También se deben revisar puntos donde ingresan cables o tuberías. Para sellar estos espacios se pueden usar masillas, burletes o espuma, lo que reduce la pérdida de aire frío.

: cerrar aberturas en puertas, ventanas y ventilaciones evita el ingreso de aire caliente. También se deben revisar puntos donde ingresan cables o tuberías. Para sellar estos espacios se pueden usar masillas, burletes o espuma, lo que reduce la pérdida de aire frío. Instalar film reflectante en ventanas: se trata de una lámina que se corta a medida del vidrio. Se aplica sobre la superficie con agua y luego se alisa para eliminar burbujas. Este material refleja la radiación solar y reduce el calor que entra por las ventanas.

Los ventiladores y la ventilación cruzada mejoran la circulación del aire Freepik

Usar cortinas térmicas o blackout : estas cortinas tienen varias capas y materiales diseñados para bloquear la luz. Algunas incluyen recubrimientos claros o metalizados que reflejan la radiación. Mantenerlas cerradas durante las horas de mayor exposición solar reduce la ganancia de calor en el interior.

: estas cortinas tienen varias capas y materiales diseñados para bloquear la luz. Algunas incluyen recubrimientos claros o metalizados que reflejan la radiación. Mantenerlas cerradas durante las horas de mayor exposición solar reduce la ganancia de calor en el interior. Utilizar ventiladores : los ventiladores de techo deben girar en sentido antihorario en verano para generar una corriente descendente. También se pueden colocar en las ventanas para introducir aire fresco o expulsar el aire caliente.

: los ventiladores de techo deben girar en sentido antihorario en verano para generar una corriente descendente. También se pueden colocar en las ventanas para introducir aire fresco o expulsar el aire caliente. Reducir la humedad : los deshumidificadores eliminan el exceso de humedad del ambiente. El aire húmedo aumenta la sensación térmica, por lo que reducirla permite percibir un ambiente más fresco. Los equipos portátiles resultan adecuados para espacios pequeños.

: los deshumidificadores eliminan el exceso de humedad del ambiente. El aire húmedo aumenta la sensación térmica, por lo que reducirla permite percibir un ambiente más fresco. Los equipos portátiles resultan adecuados para espacios pequeños. Aprovechar la ventilación natural: abrir ventanas cuando la temperatura exterior es más baja permite renovar el aire interior. Si se abren en lados opuestos, se genera ventilación cruzada. Este flujo desplaza el aire caliente acumulado y mejora la sensación térmica.

Otra opción útil, pero que requiere un poco de inversión, es agregar aislamiento. Los materiales actúan como barrera frente al calor exterior y permiten mantener una temperatura más estable dentro del hogar.