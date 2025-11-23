El Whitecaps de Müller elimina en penales al LAFC de Son en playoffs de MLS

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Oeste de la MLS al derrotar este sábado 4-3 en penales a Los Angeles FC (LAFC), que había firmado una espectacular remontada con dos goles del surcoreano Son Heung-Min.

El excapitán del Tottenham convirtió los dos tantos angelinos en el empate 2-2 en el tiempo reglamentario, el último de ellos con un majestuoso tiro libre en el minuto 90+5.

La figura surcoreana fue en cambio protagonista negativo en la tanda de penales al errar la primera pena máxima de LAFC.

El estadounidense Emmanuel Sabbi y el uruguayo Mathias Laborda anotaron en los minutos 39 y 45+1 los goles de Vancouver, que resistió toda la prórroga con un futbolista menos frente a su público del BC Place.

El Whitecaps, uno de los equipos revelación en la liga norteamericana (MLS), disputará la final de conferencia ante el ganador del choque del lunes entre el San Diego FC y el Minnesota United.

En el Este, el Inter Miami de Lionel Messi buscará el domingo su primera final de conferencia en una visita al FC Cincinnati, mientras el Philadelphia Union y el New York City FC pugnarán ese mismo día en la otra semifinal.

Para Vancouver, el triunfo del sábado supuso también una deseada revancha frente a LAFC, que lo había eliminado en la primera ronda de los dos últimos playoffs.

Resultados de las semifinales de conferencia de la MLS:

Conferencia Oeste

Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC 4-3 en penales (2-2 en tiempo reglamentario)

San Diego FC - Minnesota United (Lunes)

Conferencia Este

FC Cincinnati - Inter Miami (Domingo)

Philadelphia Union - New York City FC (Domingo)

