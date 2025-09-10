Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo: lo superó Larry Ellison, de Oracle

NUEVA YORK.- Larry Ellison, cofundador de Oracle y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, desplazó del trono de persona más rica del mundo a Elon Musk, con un patrimonio estimado de 393.000 millones de dólares contra los 385.000 del controvertido dueño de Tesla y SpaceX.

Según indicó la BBC, Ellison pasó a encabezar el Índice de Multimillonarios de Bloomberg luego de que las acciones de Oracle se dispararon más de un 40% después de que la empresa ofreciera a los inversores unas perspectivas sorprendentemente optimistas para su negocio de infraestructura en la nube y sus acuerdos de inteligencia artificial (IA).

Al publicar sus resultados trimestrales el martes, Oracle anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, “para alcanzar los 18.000 millones de dólares este año fiscal”.

Larry Ellison, cofundador de Oracle, durante una charla pública (Archivo)

Se espera que luego “aumenten a 32.000 millones, 73.000 millones, 114.000 millones y 144.000 millones de dólares en los cuatro años fiscales siguientes”, detalló. Según la compañía, “la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en su cartera de pedidos”.

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién finalizado de “asombroso”, ya que la compañía firmó “cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes”. Oracle se está beneficiando del auge de la IA y la enorme demanda de centros de datos.

Ellison, cuyo patrimonio neto está vinculado a la empresa, ha acumulado su fortuna de forma constante durante las últimas cinco décadas.

Musk había ostentado el título de la persona más rica del mundo durante casi un año. Podría recibir un paquete salarial de más de un billón de dólares si alcanza una lista de ambiciosos objetivos durante la próxima década, según ha propuesto el consejo de administración de la empresa de Tesla. Sin embargo, las acciones de esa empresa, la más valiosa de Musk, cayeron este año.

Donald Trump en la Casa Blanca flanqueado por Larry Ellison, Masayoshi Son y Sam Altman, el 21 de enero de 2025 JIM WATSON� - AFP�

El fabricante de vehículos eléctricos ha lidiado con el nerviosismo de los inversores por la retirada de las incentivos para la compra de vehículos eléctricos por parte de la administración Trump, además de la reacción negativa de los consumidores a la implicación política de Musk.

Oracle en cambio se ha visto impulsada recientemente por la creciente demanda de infraestructura para centros de datos.

Ellison, de 81 años, ayudó a fundar Oracle en 1977 y saltó a la fama en la década de 1990, cuando se convirtió en una figura conocida tanto por su lujoso estilo de vida como por la empresa de bases de datos que respaldaba su fortuna. Fue director ejecutivo de Oracle hasta 2014 y ahora es presidente y director de tecnología de la compañía. Se ha posicionado como un aliado del presidente Trump.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero, Ellison apareció junto a Sam Altman, de OpenAI, y Masayoshi Son, de SoftBank, para anunciar un proyecto llamado Stargate, para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Larry Ellison fundó Oracle en 1977 AFP

Actualmente, Microsoft, Amazon Web Services y Google Cloud dominan el mercado de la computación en la nube con una participación combinada del 65%, mientras que Oracle, Alibaba, CoreWeave y otras empresas poseen una porción menor del mercado.

Los resultados del primer trimestre de Oracle impulsaron las acciones de Nvidia Broadcom y Advanced Micro Devices, proveedoras de semiconductores utilizados en centros de datos. Las acciones de estas compañías subieron entre un 3,8% y un 10,6%.

La compañía ha llegado a acuerdos con Amazon, Alphabet y Microsoft para que sus clientes de la nube puedan ejecutar Oracle Cloud Infrastructure (OCI) junto con servicios nativos. Los ingresos de estas alianzas se multiplicaron por más de dieciséis en el primer trimestre.

En pocos meses Elon Musk se peleó con Donald Trump y cedió el trono como la persona más rica del mundo Alex Brandon - AP

“Lo importante es que esta cifra ahora incluye las contribuciones de Stargate y otras dos grandes empresas de IA, lo que significa que los ingresos a partir de 2026 serán mucho mayores”, afirmó Ben Reitzes, analista de Melius Research.

Los analistas señalaron el papel de Oracle en el proyecto Stargate de SoftBank y OpenAI como un impulso adicional, lo que le otorga a la compañía un punto de apoyo en el proyecto de infraestructura de IA a gran escala que se espera que canalice una inversión de aproximadamente 500.000 millones de dólares.

La compañía también proporciona servicios en la nube a xAI, la startup de IA fundada por Musk, un antiguo aliado de Ellison.

Oracle también se ha perfilado como posible comprador de TikTok, la aplicación propiedad de la empresa china de internet ByteDance. TikTok se enfrenta a una prohibición en Estados Unidos a menos que se deshaga de su propiedad de ByteDance.

En enero, cuando se le preguntó si estaba abierto a que Musk comprara TikTok, Trump respondió: “Me gustaría que Larry también la comprara”.

Agencias Reuters y AFP