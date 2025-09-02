Empresa de IA Anthropic triplica su valoración en seis meses a US$183.000 millones

La startup estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, cuyo modelo Claude es uno de los principales rivales de ChatGPT de OpenAI, anunció el martes que alcanzó un valor de US$183.000 millones después de una nueva ronda de financiamiento.

La empresa de San Francisco hizo pública el lunes la conclusión de una ronda de financiamiento en la que reunió US$13.000 millones, liderada por ICONIQ, Fidelity Management & Research Co y Lightspeed Venture Partners, según una publicación de blog.

"Este financiamiento valora a Anthropic en US$183.000 millones", precisa la publicación, es decir, tres veces la valoración revelada a principios de marzo.

Según Anthropic, estos fondos servirán para desarrollar sus capacidades, profundizar sus investigaciones en seguridad y apoyar su expansión internacional.

La empresa, conocida por su chatbot Claude, compite con las ofertas de Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT), xAI (Grok), Meta y Microsoft, en una frenética carrera por la IA generativa que cuesta cientos de miles de millones de dólares.

Según varios medios, el líder OpenAI estaría en conversaciones para permitir a sus empleados vender sus acciones, lo que valoraría a la empresa en aproximadamente US$500.000 millones.

En cuanto a xAI, su propietario Elon Musk busca organizar una nueva ronda de financiamiento que la llevaría a un rango de US$170.000 a US$200.000 millones, según el Financial Times.

