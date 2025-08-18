En plena fiesta, Jake Paul destruyó un pastel de bodas a los golpes y fue criticado por “desperdiciar comida”

El creador de contenido Jake Paul ha consolidado su fama con su incursión en el boxeo, especialmente después de sus victorias sobre la leyenda Mike Tyson y el profesional Julio César Chávez Junior. El youtuber sigue en la búsqueda de un nuevo rival, y parece que lo encontró en una boda.

Jake Paul pelea con un pastel de bodas

Durante una boda a la que asistió junto a su hermano Logan, el youtuber Jake Paul protagonizó un extraño momento. En un video que se ha hecho viral en redes sociales, se lo ve peleando contra un pastel de bodas mientras sus amigos lo alentaban a golpearlo.

Jake Paul "pelea" contra un pastel de boda

En el video compartido en redes sociales, se observa a Logan Paul alentando a su hermano a golpear el pastel. En el primer intento, Jake le dio un puñetazo que hizo tambalear la mesa, pero sin causar mucho daño. Sin embargo, a medida que el youtuber adquirió confianza, aumentó la cantidad de golpes hasta destruir una buena parte del postre.

La pelea provocó que varios trozos de pastel volaran hacia los invitados, quienes reían mientras Jake Paul fallaba algunos golpes.

La extraña escena culminó con un abrazo y gritos de celebración con su hermano Logan. Los novios, en tanto, se quedaron detrás, observando cómo su pastel era destruido, mientras Jake y Logan se mostraban indiferentes y solo se limitaban a divertir a los otros invitados.

Burlas en redes sociales por la “pelea” de Jake Paul y el pastel

Después de que el youtuber compartiera el video en su cuenta de Instagram, los usuarios no tardaron en reaccionar. Muchos se burlaron de sus acciones, calificando el espectáculo como “otra pelea falsa”. El incidente reavivó las sospechas de que los combates de Jake Paul contra figuras retiradas o al final de sus carreras, estarían arreglados.

Burlas hacia Jake Paul por su pelea con un pastel (Instagram @jakepaul)

Usuarios de redes sociales ironizaron con la actitud de Jake Paul. Algunos señalaron que el pastel “tenía 59 años” o que era un “peleador retirado de la UFC”, mientras que otros bromearon diciendo que “Jake Paul gasta un montón de dinero para pelear con alguien que no le regresaría los golpes” o que el influencer “pelea con lo que sea, excepto con un peleador de verdad”.

Asimismo, otras personas criticaron las acciones de Paul y su hermano al desperdiciar la comida. Aseguran que, mientras ellos juegan, muchas personas en otras partes del mundo desearían poder tener alimentos en sus mesas.

Jake Paul quiere enfrentarse a dos excampeones mundiales

Después de su última victoria en el ring sobre el mexicano Julio César Chávez Jr., Paul tiene en la mira a dos excampeones mundiales del boxeo, entre ellos a Deontay Wilder, según reveló el medio Seconds Out.

Adrien Broner quiere enfrentar a Jake Paul y asegura que lo dejaría inconsciente (Instagram jakepaul/adrienbroner)

“The Bronze Bomber” acaba de regresar a la senda del triunfo después de cuatro derrotas al hilo. No obstante, los aficionados del pugilismo aseguran que Wilder tendría una gran oportunidad de derrotar al youtuber, ya que aún cuenta con habilidades y un golpeo explosivo.

Sin embargo, existen versiones de que Jake Paul podría enfrentarse a Anthony Joshua, después de que el creador de contenido declarara que ya tenía un lugar en mente para su duelo contra el exmonarca.

Por otro lado, otro excampeón mundial, Adrien Broner, se ofreció a pelear contra el influencer. Broner, quien ganó su primer título en peso superpluma en 2011 y sumó cinturones en otras categorías como peso ligero, peso wélter y superligero, amenazó a Jake Paul en redes sociales.

Aseguró que él “no jugaba” y que lo dejaría inconsciente si llegaran a subir al cuadrilátero. Broner no se encuentra en su mejor momento, después de una serie de pausas en su carrera que iniciaron en 2013, cuando sufrió una derrota por el título contra Marcos Maidana.