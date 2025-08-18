La CBP revisó un paquete que iba a Nueva York y los agentes se sorprendieron con lo que encontraron

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) revisaron un envío procedente de Hong Kong y se sorprendieron al encontrar un contenido que, de haber llegado a las calles, habría tenido un valor de millones de dólares.

La CBP detuvo un paquete ilegal que iba a Nueva York

La CBP interceptó un paquete que podría haber valido millones. En un comunicado, la agencia informó que agentes en Indianápolis confiscaron un cargamento de relojes de diseñador falsificados. Si los productos hubieran sido auténticos, su valor habría alcanzado los 4,2 millones de dólares.

El cargamento, con destino a Nueva York, contenía 30 relojes falsificados CBP

Fue el pasado 8 de agosto cuando los oficiales incautaron un cargamento con destino a Nueva York que contenía 30 relojes que parecían de marcas de lujo. “Llevaban versiones no autorizadas de la marca registrada Cartier, una marca protegida a nivel federal”, explicó la agencia.

Los agentes de la CBP en el Puerto de Indianápolis determinaron que los relojes no eran auténticos y, por lo tanto, presentaban marcas falsificadas. La revisión se hizo en conjunto con los socios de los Centros de Excelencia y Experiencia y los expertos comerciales de la agencia.

El organismo precisó que comúnmente estos productos se venden en tiendas clandestinas y en sitios web de comercio electrónico. Asimismo, que estos artículos financian a contrabandistas y miembros del crimen organizado.

“Los consumidores a menudo creen que están comprando un producto genuino, pero pronto se dan cuenta de que es de baja calidad”, advirtió la dependencia.

LaFonda D. Sutton-Burke, directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Chicago, comentó: “La CBP fomenta el comercio honesto e insta a los consumidores a pensarlo dos veces antes de comprar mercancía de entidades en línea desconocidas”.

Añadió que la compra de productos falsificados facilita el desarrollo de empresas delictivas, y las ganancias obtenidas de estos artículos financian sus actividades ilícitas.

China y Hong Kong, desde donde más llegan envíos de productos incautados por infracción

La agencia también informó que durante los últimos tres años, los principales productos incautados por infracción de derechos de propiedad intelectual (DPI, por sus siglas en inglés) con el precio de venta sugerido al público más alto fueron: joyas, relojes y bolsos o carteras.

Casi el 90 % de todas las incautaciones de derechos de propiedad intelectual de la CBP provinieron de China y Hong Kong en el año fiscal 2024 CBP

China y Hong Kong son los dos principales países de origen de las confiscaciones de DPI. “En el año fiscal 2024, las incautaciones procedentes de China y Hong Kong representaron aproximadamente el 90% de la cantidad total incautada”, destacó la CBP.

Solo unos días antes de la incautación, con valor de más de US$4 millones, oficiales de la CBP del Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista de Chicago inspeccionaron un envío procedente de China con destino a California.

“Encontraron 305 relojes de diseño falsificados. De haber sido auténticos, el precio de venta sugerido al público habría superado los US$8,3 millones“, indicaron en una publicación de redes sociales.

Agentes de la CBP en Chicago inspeccionaron un envío procedente de China con destino a California y encontraron mercancía falsificada X (antes Twitter) @CBPChicago

La CBP señala que el robo de propiedad intelectual no es un delito sin víctimas, debido a que afecta a los consumidores, empresas, titulares de marcas registradas y personas que fabrican y venden productos legítimos en Estados Unidos.