En Puerto Rico: el momento en el que la CBP descubre un cargamento ilegal de US$4 millones

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico frustraron un intento de contrabando en uno de sus puntos de entrada. Los agentes descubrieron un contenedor que procedía de República Dominicana y llevaba 165 kilos (365 libras) de cocaína.

CBP incautó un gran cargamento de cocaína en San Juan, Puerto Rico

El pasado 6 de octubre, los oficiales realizaban inspecciones de rutina de la carga entrante en el Puerto de San Juan. Según comentó la CBP, los operativos estaban a cargo de miembros de la agencia asignados al Equipo Antiterrorista de Control de Contrabando (A-TCET, por sus siglas en inglés), con base en la capital puertorriqueña.

Un cargamento que procedía de Panamá tenía consigo 165 kilos de cocaína X @CBPSouthTexas

Los oficiales de A-TCET seleccionaron un contenedor para una inspección física, donde se descubrieron ocho bolsas de lona ocultas entre los palés. Dentro de estas, se encontraba la sustancia ilegal escondida en 149 objetos con forma de ladrillo. Tras los análisis, la mercancía dio positivo en cocaína.

De acuerdo a lo relatado por la CBP, la droga incautada tiene un valor estimado en la calle de más de 4 millones de dólares y fue puesta en custodia. Además, no brindaron detalles acerca de qué contenía el lote originalmente, ni tampoco si hubo detenidos durante el operativo.

Roberto Vaquero, Director de Operaciones de Campo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, explicó tras el descubrimiento: “Nuestros dedicados oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. demostraron una vez más su compromiso con la protección de nuestra frontera caribeña al interceptar un cargamento significativo de narcóticos”.

Por otro lado, destacó que “cada libra de drogas ilícitas” que se incauta “representa vidas salvadas y comunidades protegidas del devastador impacto del narcotráfico”.

Otra millonaria incautación de cocaína de la CBP en Texas

En paralelo al descubrimiento en Puerto Rico, los agentes realizaron un hallazgo millonario de cocaína oculta en un tráiler que ingresaba desde Texas. El hecho se registró en el Puerto de Entrada de Laredo a principios de octubre.

La incautación de cocaína realizada en Texas CBP

Según un comunicado de la CBP, la incautación se registró el 1° de octubre en el Puente Mundial de Comercio, cuando un camión modelo Pinnacle 2022 que llevaba piezas de remolque fue remitido a una inspección secundaria.

Tras un examen con caninos y con el sistema de revisión no intrusivo, se localizaron 144 paquetes que contenían un total de 335,10 libras (151,97 kilos) de presunta cocaína, con un valor en el mercado de US$4.474.272.

Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo, comentó tras el operativo: “Nuestros agentes de primera línea permanecen dedicados a la misión de seguridad fronteriza de la CBP, y esa dedicación, junto con la aplicación de tecnología y experiencia en inspecciones, llevó a esta significativa incautación de drogas”.

La CBP utiliza tecnología avanzada para detectar narcóticos y contrabando en la frontera

Los casos de hallazgo de sustancias ilegales son moneda corriente para la CBP en todas las fronteras estadounidenses. Estos descubrimientos se realizan mediante distintas tecnologías avanzadas.

La CBP utiliza tecnología de rayos X para revisar los vehículos sin necesidad de abrirlos CBP

Entre ellas se encuentra la Inspección No Intrusiva (NII, por sus siglas en inglés), que permite identificar contrabando, sin necesidad de abrir los vehículos o descargar su contenido. Esta tecnología incluye sistemas de imágenes a gran escala por rayos X y rayos gamma, además de equipos portátiles y de mano, según un comunicado de la agencia de seguridad fronteriza.