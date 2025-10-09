La CBP inspeccionó un tráiler que quiso entrar a Texas, pero encontró algo inesperado de US$4 millones

Los Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron una inspección a un tráiler que ingresaba desde Texas y descubrieron un hallazgo inesperado: cocaína oculta por un valor superior a 4,4 millones de dólares. El hecho se registró en el Puerto de Entrada de Laredo a principios de octubre.

Los agentes de la CBP incautaron más de 150 kilos de cocaína

Según un comunicado de la CBP, la incautación se registró el 1° de octubre en el Puente Mundial de Comercio, cuando un camión modelo Pinnacle 2022 que transportaba un envío de piezas de remolque fue enviado a una inspección secundaria. Tras un examen con caninos y con el sistema de revisión no intrusivo, se localizaron 144 paquetes que contenían un total de 335,10 libras (151,97 kilos) de presunta cocaína, con un valor en el mercado de US$4.474.272.

Los agentes descubrieron 144 paquetes de cocaína ocultos en un camión CBP

“Nuestros agentes de primera línea de CBP permanecen dedicados a la misión de seguridad fronteriza de CBP, y esa dedicación, junto con la aplicación de tecnología y experiencia en inspecciones, llevó a esta significativa incautación de cocaína. Incautaciones como esta reflejan la realidad de la amenaza de drogas que enfrentamos a diario y nuestra determinación de mantener una postura de aplicación robusta para interceptar este veneno y evitar que llegue a las calles de EE.UU.”, afirmó Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

Tras el control, los narcóticos fueron incautados por la CBP, y el hecho se encuentra bajo investigación por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Operativos de CBP en Laredo: incautaciones de drogas en septiembre

Entre las acciones recientes de los agentes de CBP en el Puerto de Entrada de Laredo se destacan varias incautaciones de narcóticos durante septiembre. Entre estos casos, el 19 de septiembre, un ciudadano mexicano de 39 años que conducía un tractor Freightliner 2011 fue enviado a una revisión secundaria.

Tras un examen con caninos y el sistema de inspección no intrusivo, los agentes descubrieron 32 paquetes que contenían 74,76 libras (33,91 kilos) de fentanilo. Los narcóticos tenían un valor de US$1.746.880.

Se confiscaron en total 151,97 kg de presunta cocaína, cuyo valor en el mercado asciende a US$4.474.272 CBP

Más tarde ese mismo día, en el Puente Mundial de Comercio, otro ciudadano de México de 46 años que conducía un camión del mismo modelo que el caso anterior, fue remitido a un control adicional. Como resultado, los agentes encontraron 20 paquetes con 45,37 libras (20,58 kilos) de fentanilo y 4 paquetes con 1,06 libras (0,48 gramos) de cocaína, con un importe de US$1.074.096.

Horas después, se registró una tercera incautación cuando un individuo de 48 años que conducía un tractor Kenworth 2005 fue enviado a una inspección.

Las autoridades hallaron 16 paquetes con 37,13 libras (16,84 kg) de cocaína y un paquete con 0,11 libras (0,05 kg) de fentanilo. En total, el monto superaba los US$498.236.

Puerto de Entrada de Laredo: uno de los cruces terrestres más concurridos de EE.UU.

Laredo se encuentra entre los puertos terrestres de mayor volumen en el país. Según datos federales, este año se registraron más de 9 millones de cruces, que incluye más de 1,6 millones de peatones y más de 3,1 millones de pasajeros en vehículos particulares.

En 2025 se registraron más de 9 millones de cruces en el Puerto de Entrada de Laredo Port Laredo

Los cruces de automóviles alcanzaron su máximo de más de 18 millones a finales de la década de 1990 y superaron lo 10 millones anuales desde 2022. Los cruces peatonales, que habían disminuido durante la década de 2010, también incrementaron en los últimos años, acercándose a los 3 millones en 2024, según detalló LMT Online.

Para minimizar retrasos, la CBP recomienda a los viajeros que requieran un Formulario I-94 enviar su solicitud electrónicamente antes de llegar al puerto de entrada. Este documento es obligatorio para la mayoría de los no ciudadanos que viajan más de 30 millas (48 kilómetros) desde la frontera o permanecen en el país por más de 30 días. Además, se sugiere utilizar la aplicación Border Wait Times, que proporciona actualizaciones horarias sobre las condiciones de los puentes.