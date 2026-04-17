El plan de Pritzker para aumentar la oferta de casas a bajo costo que beneficiará a migrantes latinos

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, busca abordar la escasez de viviendas en el estado. Su nueva propuesta incluiría medidas para facilitar la construcción de inmuebles a los desarrolladores. De aplicarse, también beneficiaría a muchas familias de migrantes latinos, que cuentan con opciones limitadas en un mercado saturado.

El plan de Pritzker en Illinois para aumentar la oferta de casas a bajo costo

En los próximos cinco años, los desarrolladores de Illinois necesitarán construir 225 mil nuevas unidades para satisfacer la demanda.

En este escenario, el gobernador demócrata avanza con su plan denominado Building Up Illinois Developments (BUILD), que apunta a disminuir los costos de vivienda y aumentar la oferta de hogares.

Las leyes que quiere Pritzker en Illinois para abordar la crisis de viviendas

De acuerdo con la información compartida por la oficina del funcionario en un comunicado, los puntos más importantes de la propuesta incluyen:

Eliminar la “burocracia” y las restricciones locales que encarecen la construcción, a través de medidas como la Ley de Vivienda Media y Elección de Vivienda de Illinois y la autorización de Unidades de Vivienda Accesorias (ADU, por sus siglas en inglés).

y las restricciones locales que encarecen la construcción, a través de medidas como la y la autorización de Permitir a los promotores construir nuevas viviendas con requisitos “más razonables” sobre los espacios de estacionamiento .

sobre los . Garantizar que trabajadores como enfermeros, técnicos y personal de apoyo puedan permitirse vivir en las comunidades donde trabajan, evitando que sean desplazados por los altos precios.

El impacto del plan de Pritzker en Illinois

La propuesta BUILD del gobernador Pritzker está diseñada para ayudar a las familias trabajadoras.

De aplicarse, beneficiaría a muchas familias de migrantes latinos, de las cuales muchas llegan al estado con ingresos bajos, empleos inestables, barreras idiomáticas o estatus migratorio incierto, lo que limita sus opciones.

Según los últimos datos, Illinois enfrenta un déficit estimado de 142 mil viviendas.

Solo en alquiler asequible, hay una escasez de casi 289 mil inmuebles para hogares de bajos ingresos.

Para estabilizar el mercado, debería construir unas 227 mil unidades en cinco años.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, presentó un plan que impone normas más flexibles para la edificación de viviendas en la jurisdicción @JBPritzker

Además, un informe de 2025, elaborado por el Illinois Economic Policy Institute y el Project for Middle Class Renewal de la University of Illinois Urbana-Champaign, reveló que las viviendas nuevas disponibles cayeron 64% en los últimos cinco años.

En el mismo período, los permisos de construcción de nuevas viviendas bajaron 13% en promedio.

Durante una mesa de discusión a finales de marzo, el gobernador demócrata remarcó las dificultades que enfrentan muchas familias en la jurisdicción.

“La propiedad de una vivienda, uno de los pilares del sueño americano, está demasiado lejos de ser alcanzable, y el alquiler es demasiado alto”, expresó.

En esa línea, sostuvo que “las familias trabajadoras de Illinois merecen algo mejor”.

Y agregó: “A través de BUILD, estamos luchando por el paquete de vivienda más significativo en décadas”.

El plan de Pritzker avanzaría con la asistencia económica para primeros compradores de un inmueble en Illinois Freepik

La inversión millonaria de Pritzker en Illinois

Para lograr sus objetivos de aumentar la oferta de viviendas asequibles y disminuir los costos para los residentes, el gobernador avanzaría con una inversión de US$250 millones, que se distribuiría de la siguiente manera: