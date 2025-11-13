En qué canal de EE.UU. pasan el partido de El Salvador vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf

Esta semana, El Salvador y Surinam jugarán su penúltimo partido dentro de las Clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para decidir quiénes conseguirán el pase directo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

El Salvador actualmente ocupa el último lugar del Grupo A al contar con un total de 3 puntos .

Los "guanacos" solo han conseguido una victoria en los cuatro enfrentamientos que ha tenido en el torneo y ha anotado dos goles durante la competencia.

Mientras que las probabilidades de que El Salvador avance de forma directa a la Copa Mundial de la FIFA se ven reducidas, Surinam deberá esforzarse para mantener la primera posición dentro del Grupo A.

Solo los primeros lugares de los grupos A, B y C obtendrán el pase directo para participar en el máximo torneo de fútbol.

En qué canal y cuándo ver el partido de El Salvador vs. Surinam

El partido de El Salvador y Surinam se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025 a las 17.00 hs, tiempo del Este (ET). La sede será el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, ubicado en Paramaribo, Surinam .

Los fanáticos del balompié que deseen ver este juego en vivo desde Estados Unidos tendrán la opción de sintonizarlo en distintas plataformas.

Para escuchar la narración en español, el evento se transmitirá en Telemundo Deportes Ahora y en Universo. La versión en inglés estará disponible en CBS Paramount, de acuerdo con Concacaf.

Posibles alineaciones para El Salvador vs. Surinam

Hasta el momento, solo la selección salvadoreña (encabezada por el director técnico Hernán Darío Gómez) ha confirmado a los jugadores que participarán en el partido del 13 de noviembre.

De acuerdo con el anuncio de La Selecta y la alineación de Surinam (bajo el liderazgo de Stanley Menzo) en su último juego contra Panamá, los futbolistas que estarían presentes en el campo de juego son los siguientes:

El Salvador : M. González, R. Rodríguez, J. Sibrián, A. Clímaco, J. Valladares, M. Díaz, M. Cerritos, J. Pérez, J. Henríquez, B. Gil y N. Ordaz.

: M. González, R. Rodríguez, J. Sibrián, A. Clímaco, J. Valladares, M. Díaz, M. Cerritos, J. Pérez, J. Henríquez, B. Gil y N. Ordaz. Surinam: T. Chery, S. Becker, R. Margaret, D. Anderson, R. Haps, J. Lonwijk, K. Paal, R. Balker, S. Denswil, S. Pinas y E. Vaessen.

El Salvador reveló a los futbolistas que participarán en los juegos contra Surinam y Panamá (Facebook/La Selecta SLV)

Cómo va la tabla de posiciones del torneo de la Concacaf

Surinam, Jamaica y Honduras son los actuales líderes de grupo en las Clasificatorias de la Concacaf. Las 12 selecciones nacionales llegarán a sus penúltimos partidos con las siguientes posiciones dentro del ranking general:

Grupo A

Surinam : 6 puntos

: 6 puntos Panamá : 6 puntos

: 6 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Jamaica : 9 puntos

: 9 puntos Curazao : 8 puntos

: 8 puntos Trinidad y Tobago : 5 puntos

: 5 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Haití : 5 puntos

: 5 puntos Nicaragua: 1 punto

Mejor segundo lugar (los dos mejores segundos lugares participarán en el repechaje de la FIFA)

Curazao : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Panamá: 6 puntos

Historial de El Salvador y Surinam en las Clasificatorias de la Concacaf 2026

Surinam y El Salvador se enfrentaron por primera vez en este torneo el 8 de septiembre en el Estadio Cuscatlán, el cual se encuentra en San Salvador, El Salvador. En aquella ocasión, Surinam consiguió la victoria al imponerse con un marcador 2-1.

Surinam cuenta con mayores probabilidades de calificar al Mundial 2026 al ser el líder del Grupo A (Facebook/Concacaf)

El partido más reciente del equipo salvadoreño fue contra Guatemala el 14 de octubre. Ese encuentro terminó con un resultado 0-1 a favor de Guatemala. Por su parte, Surinam empató 1-1 contra Panamá ese mismo día.