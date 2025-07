Encuesta: Solo uno de cada cuatro adultos en EE.UU. dice que políticas de Trump los han beneficiado

WASHINGTON (AP) — Solo alrededor de una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos dice que las políticas del presidente Donald Trump los han beneficiado desde que asumió el cargo, según una nueva encuesta que encuentra calificaciones poco impresionantes en temas clave, incluyendo la economía, la inmigración, el gasto gubernamental y la atención médica.

De hecho, el presidente republicano no logra obtener la aprobación mayoritaria en ninguno de los temas incluidos en la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Incluso ha disminuido ligeramente desde principios de este año en inmigración, que ha sido consistentemente una fortaleza para él en su segundo mandato.

Y aunque la mayoría de los estadounidenses ven a Trump como al menos "algo" capaz de lograr cosas tras la aprobación de su extenso proyecto de ley presupuestario, menos creen que entiende los problemas que enfrentan personas como ellos.

La mayoría no ve un impacto positivo de las políticas de Trump

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos informa que las políticas de Trump han "hecho más daño" desde que comenzó su segundo mandato hace seis meses, según la encuesta. Aproximadamente dos de cada 10 dicen que sus políticas "no han hecho una diferencia" en sus vidas, y alrededor de una cuarta parte dice que sus políticas "han hecho más para ayudarles".

La gran mayoría de los demócratas y alrededor de la mitad de los independientes dicen que las políticas de Trump han tenido un impacto negativo, mientras que incluso muchos republicanos dicen que no han visto efectos positivos.

"Tal como está hoy, no sé si sus políticas han hecho mucha diferencia en mi vida diaria", declaró Landon Lindemer, un gerente de logística de 29 años de los suburbios de Atlanta que votó por Trump tres veces.

Lindemer indicó que generalmente aprueba el desempeño laboral de Trump, incluso si tiene preocupaciones sobre el gasto masivo en el gran proyecto de ley que el presidente firmó como ley.

"No estoy convencido de que realmente vaya a ayudar", señaló.

Bajas pero constantes calificaciones de aprobación presidencial

Las opiniones mixtas sobre las políticas de Trump surgen mientras lucha por cumplir con promesas clave de campaña, incluyendo reducir los costos para los estadounidenses de clase trabajadora, preservar programas populares de bienestar social como Medicaid, poner fin a guerras extranjeras y reducir el gasto gubernamental.

La inflación aumentó el mes pasado a su nivel más alto desde febrero, mientras los aranceles de Trump aumentan el costo de todo, desde comestibles y ropa hasta muebles y electrodomésticos.

Por separado, el proyecto de ley presupuestario de Trump incluyó recortes a Medicaid que dejarán sin seguro a 11,8 millones de estadounidenses y agregarán US$3,3 billones a la deuda nacional, estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Al mismo tiempo, los conflictos violentos aún se desatan en Israel y Ucrania.

En general, la nueva encuesta encuentra que alrededor de cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban el desempeño laboral de Trump, una cifra que está en línea con su aprobación de junio pero históricamente débil en comparación con presidentes recientes. Cerca de la mitad aprobaron al presidente Joe Biden y al presidente Barack Obama en aproximadamente el mismo punto de sus presidencias demócratas, según encuestas de AP-NORC y Gallup, aunque la aprobación de Biden disminuyó en la segunda mitad de su primer año y se mantuvo baja durante el resto de su tiempo en el cargo.

Bailey Neill, un abogado de 42 años de San Antonio, sostuvo que estaba "aterrorizado" de Trump.

Neill, un demócrata que se describe a sí mismo como un "estudiante de la historia", retrató a Trump como un autoritario que ha seguido el controvertido plan delineado en el Proyecto 2025, un plan conservador para cambios transformadores en todo el gobierno federal del que Trump intentó distanciarse antes de las elecciones de noviembre.

"En términos de mi vida diaria, realmente no he visto un cambio, excepto por el miedo general y la ansiedad que siento a un nivel fundamental", afirmó Neill.

Mayoría desaprueba el manejo de Trump de la inmigración, la economía y más

Trump obtuvo menos del 50% de aprobación en cada tema incluido en la nueva encuesta de AP-NORC, incluyendo la economía, el gasto gubernamental, el comercio, los impuestos, la inmigración, la atención médica y su manejo del conflicto en el Oriente Medio.

Solo el 43% de los adultos en Estados Unidos aprueban su manejo de la inmigración, una ligera disminución desde el 49% que apoyaba su trabajo en el tema en marzo.

Trump también parece haber perdido algo de apoyo por sus decisiones de gasto.

Aproximadamente cuatro de cada 10 estadounidenses aprueban el manejo de Trump del gasto gubernamental, una disminución desde el 46% en marzo. En cuanto a la economía en general, aproximadamente cuatro de cada 10 aprueban el desempeño de Trump, lo cual no ha cambiado significativamente en los últimos meses. Timothy Dwyer, de Dyersburg, Tennessee, un independiente autodescrito de 26 años que trabaja en ventas minoristas y se inclina por los republicanos, manifestó que el trabajo de Trump en la economía, especialmente sus aranceles, ha "realmente apestado". "Nos ha convertido en un inodoro y absolutamente nos ha hecho el hazmerreír del mundo", expresó Dwyer sobre las políticas comerciales de Trump, mientras también lamentaba el trabajo del presidente en la reducción de los precios de los comestibles y la atención médica. La mayoría ve a Trump como efectivo, pero menos piensan que entiende sus necesidades A pesar de tales críticas, la mayoría de los adultos en Estados Unidos piensan que Trump es al menos algo efectivo. Aproximadamente seis de cada 10 dicen que "capaz de lograr cosas" describe a Trump al menos "algo" bien. Y aproximadamente la mitad dicen lo mismo sobre las frases "buen negociador" o "capaz de manejar una crisis". Eso no significa que crean que Trump puede ver las cosas desde su perspectiva. El 56% dice que "entiende los problemas que enfrentan personas como tú" es una frase que describe a Trump "no muy bien" o "nada bien". Sus números en la pregunta son relativamente débiles incluso entre aquellos en su partido: solo alrededor de la mitad de los republicanos dicen que entiende los problemas que enfrentan personas como ellos "extremadamente" o "muy" bien. "Creo que lo está haciendo bastante bien. Podría estar haciéndolo mucho peor", aseveró el encuestado Levi Fischer, de Marshalltown, Iowa, quien votó por Trump tres veces. Aún así, Fischer reconoció que no ha visto que la economía mejore tan rápido como esperaba. Las políticas de Trump, dijo, "no hacen mucha diferencia en mi vida". ________________________ Peoples reportó desde Nueva York. ________________________ La encuesta AP-NORC abarcó 1437 adultos y se realizó entre el 10 y 14 de julio usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 3,6 puntos porcentuales. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.