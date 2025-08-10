LA NACION

Enviado de EEUU ante la OTAN dice que Zelenski podría ir a la cita Trump-Putin en Alaska

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN dijo el domingo que el presidente de Ucrania,...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Enviado de EEUU ante la OTAN dice que Zelenski podría ir a la cita Trump-Putin en Alaska
Enviado de EEUU ante la OTAN dice que Zelenski podría ir a la cita Trump-Putin en AlaskaSERGEY BOBOK - AFP

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN dijo el domingo que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, podría asistir a la cita entre Rusia y Estados Unidos en Alaska, mientras líderes europeos presionan para que Kiev participe en las negociaciones.

El embajador estadounidense Matthew Whitaker respondió a una pregunta en CNN sobre si Zelenski podría o no estar el viernes con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladimir Putin.

“Sí, yo ciertamente creo que es posible”, dijo. “No puede haber un acuerdo en el que cada una de las partes involucradas no esté de acuerdo. Y obviamente terminar con esta guerra es una alta prioridad”.

La cumbre entre Trump y Putin, sin Zelenski, ha generado inquietudes sobre si un acuerdo exigiría a Kiev hacer concesiones territoriales, lo que rechaza la Unión Europea.

En una intensa agenda diplomática, Zelenski habló por teléfono con 13 mandatarios en tres días, incluyendo a los principales apoyos de Kiev: Alemania, Francia y Reino Unido.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el domingo que él espera y asume que Zelenski iría a la cita en Alaska.

Decenas de miles de personas han muerto en la guerra de Ucrania desde que Rusia lanzó una invasión en febrero de 2022, y millones han tenido que huir de sus hogares.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Los países latinos con más ganadoras a lo largo de la historia
    1

    Miss Universo: los países latinos con más ganadoras a lo largo de la historia

  2. Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: los números ganadores
    2

    Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: hubo un ganador de US$3 millones en California

  3. Los seis estados que restringieron los alimentos disponibles en SNAP
    3

    De Texas a Florida: los seis estados que restringieron los alimentos disponibles en SNAP

  4. Es mexicana y revela cuáles son los mejores outlets para comprar en California
    4

    Es mexicana y revela cuáles son los mejores outlets para comprar en California

Cargando banners ...