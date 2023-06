Tiene 39 años, es millonario y revela las cosas en las que se niega a gastar plata

escuchar

Los grandes negocios surgen de alguna pasión y responden a las necesidades de sus potenciales clientes. Para un hombre de 39 años, todo comenzó con el deseo de pasar más tiempo con su familia. En la ruta para concretar su objetivo usó dos ingredientes principales: los ingresos pasivos y su empresa de finanzas personales. Con el tiempo, lo consiguió, su flujo de ingresos le permitió trabajar menos y estar más presente en la vida de su esposa y de sus dos hijos a través de una clave: “ser frugal”. Es decir, prudente y moderado con los gastos.

“Vivir frugalmente no se trata solo de gastar menos o comprar cosas baratas, se trata de ser más intencional y no derrochar”, escribió Jonathan Sánchez en una colaboración para el medio CNBC, en su segmento Make it. Actualmente, es cofundador de Parent Portfolio, un sitio web que ayuda a las familias a aprender a generar riqueza y a criar hijos financieramente responsables. Entre las prácticas que realiza hay cinco que le han dado mejores resultados.

Jamás invierte en autos nuevos

Desde la experiencia de Sánchez, hay que hacer inversiones inteligentes y no dejarse llevar por la novedad. En su caso, no puede justificar gastar tanto dinero en un vehículo nuevo cuando sabe que pierde el 60% de su precio de compra original en los primeros cinco años. Además, también se fija en el costo de las primas de seguros, que suelen ser menos económicas si se opta por los modelos más recientes. Por lo tanto, prefiere alguno usado de bajo kilometraje.

Jonathan Sánchez compartió sus mejores consejos para que otras personas puedan seguir sus pasos Parentportfolio.com

Le dice que no a la moda rápida

Las modas están en constante movimiento. Algunas compañías han contribuido a que su duración en tendencia sea más efímera, creando nuevos modelos al día que causan furor entre los amantes de las prendas. En el caso del empresario, siempre reina la moderación, por lo que mantiene su armario con ropa sencilla y atemporal, que sea perfecta para casi cualquier ocasión: “Solo compro algo nuevo cuando necesito reemplazar la ropa con agujeros o con un desgaste normal. Una de las coas más importantes que les enseño a mis hijos es cómo cuidar sus pertenencias y hacer que duren”.

Solo compra lo necesario en comida

Algunos reportajes y revistas han dado a conocer el excéntrico estilo de vida con el que viven los millonarios. No obstante, Sánchez es muy intencional con su lista de compra y siempre planifica sus comidas: “No me gusta tirar comida que se puede guardar para el día siguiente. Si estoy en un restaurante y no me la terminé, llevaré el resto a casa”.

Invierte en artículos de alta calidad

Ser frugal no significa gastar el dinero en las opciones más económicas. Para el emprendedor no vale la pena sacrificar la calidad solo para ahorrar unos cuantos dólares: “Prefiero tener cosas que puedan sobrevivir a múltiples usos que reemplazarlas constantemente porque estaban mal hechas”.

Ahora, Jonathan Sánchez compartir más tiempo con su familia Parentportfolio.com

Jamás corta su propio césped

Como último punto dentro de sus cinco consejos de éxito, Sánchez evocó al recuerdo de cuando se volvió dueño de su primera casa y cortó el césped: “Me enorgulleció, pero fue agotador y llevó mucho tiempo”. Ahora, contrató a una empresa para que se encargue de su jardín y el tiempo que se ahorra lo destina a enseñarle a sus hijos alguna actividad: “La lección es simple: delegar y pagarle a la gente para que haga cosas vale la pena y te da tiempo de hacer cosas más significativas”.

