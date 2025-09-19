Erdogan visitará la Casa Blanca con el objetivo de desbloquear venta de cazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que recibirá al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca la próxima semana, con el objetivo de resolver una disputa prolongada sobre una venta de aviones de combate.

Será la primera visita de Erdogan a la Casa Blanca desde 2019, durante el primer mandato de Trump. El demócrata Joe Biden mantuvo una relación tensa con el líder turco, a quien acusó de comportamiento autocrático.

Trump anunció que Erdogan visitará la Casa Blanca el jueves, después de que ambos líderes participen en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos expulsó a Turquía, un aliado de la OTAN, de su programa insignia de aviones de combate F-35.

La primera administración de Trump tomó esta medida después de que Turquía adquiriera de manera desafiante el sistema de defensa antimisiles S-400 de Rusia, lo que generó temores de que Moscú lograra acceder a las operaciones de aviones occidentales.

“Estamos trabajando en muchos acuerdos comerciales y militares con el presidente, incluyendo la compra a gran escala de aviones Boeing, un importante acuerdo de F-16 y la continuación de las conversaciones sobre los F-35, que esperamos concluir positivamente”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“¡Espero verlo el día 25!”, añadió.

sct/jz/val