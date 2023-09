escuchar

Una azafata reveló en las redes sociales que los auxiliares de cabina tienen un ranking de las cosas que odian de los pasajeros, incluidas algunas actitudes. En su caso, lo que más le molesta es que sean groseros al hacer pedidos durante el trayecto. Sin embargo, no es lo único, sino que hay otros factores que podrían arruinarle el día o provocarle un viaje desagradable. En consecuencia, invitó a la comunidad virtual a seguir algunas recomendaciones.

La usuaria @sincerelyjacx publicó un video para mostrar cómo es ser azafata. Allí, aprovechó para mencionar las acciones molestas o disruptivas que las personas suelen realizar: “Esto es para mostrarles lo que no se debe hacer como pasajero”.

1. Los pasajeros que son groseros “sin ningún motivo”

Lo que más destacó fueron los malos tratos que suele recibir de la gente, algo que le parece injusto porque ella solo hace su trabajo: “Tus auxiliares de vuelo odiamos cuando eres malo, porque queremos ser amables, así que sé amable, solo sonríe, di ‘hola, ¿cómo estás?’ y haremos todo lo posible por tratarte bien”.

Una azafata dio a conocer lo que más le molesta de los pasajeros

Detalló que ellos “lidian con muchas cosas, al igual que los pasajeros”, por lo que lo mínimo que esperan durante su jornada es ser valorados: “No subas a bordo y exijas cosas, solo pregúntanos de buena manera y seguro haremos lo que esté en nuestras manos... nos esforzamos al máximo”. También puso el énfasis en que son personas al igual que otros y únicamente quieren que los turistas tengan la mejor experiencia de viaje.

2. Quienes se paran segundos antes del despegue

La tiktoker reprochó que haya gente que no atienda a las indicaciones del capitán: “Cuando los pasajeros piden ir al baño o se paran en los pasillos mientras intentamos cerrar las puertas y despegar. Por favor, no hagas eso, queremos llegar al destino igual de rápido que tú”. Desde su perspectiva, deberían de ser pacientes hasta que desaparezca la señal del cinturón de seguridad.

3. Los que quieren cambiar de asiento

Otro conflicto con el que la azafata se encuentra normalmente lo producen los pasajeros que no están conformes con sus asientos y piden que se los cambien. “Siempre decimos que les solicites a los demás porque en realidad nosotros no podemos decidir por ellos si no estás sentado al lado de la persona que deseas”, afirmó.

4. Los que se levantan del asiento en cuanto aterriza la aeronave

Finalmente, la auxiliar de cabina resaltó que hay una hora adecuada en la que los pasajeros pueden bajar de la aeronave, por lo que le molesta que no se respete y que se levanten en cuanto aterriza: “Es como ‘entiendo que quieres bajar del avión, pero literalmente acabamos de aterrizar y las puertas no están abiertas, así que por tu seguridad permanece sentado’. No seas ese pasajero”.

La azafata admitió que trabajar en un avión no es sencillo Unsplash

Los usuarios respondieron a su descargo

El clip de la trabajadora aérea generó gran furor entre los usuarios que lo reprodujeron. Muchos le dieron la razón sobre sus molestias, mientras que otros solo se burlaron de sus argumentos: “Nosotros odiamos que las azafatas sean malas, pasa mucho”; “Seré amable todo el tiempo, siempre y cuando me des una porción extra de comida y bebidas gratis”, escribieron entre las reacciones.

LA NACION