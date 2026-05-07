Trabajaron una década volando con Spirit y hoy se reinventan con un negocio para mascotas: “Bendición disfrazada”
Tras el cese de operaciones de la aerolínea estadounidense el 2 de mayo, dos exempleados le dieron un giro a sus vidas en Florida
- 3 minutos de lectura'
Spirit Airlines cesó sus operaciones el pasado sábado 2 de mayo, tras décadas de actividad en el mercado estadounidense. El cierre dejó sin empleo a unos 17.000 trabajadores en el país. Entre las personas que perdieron su fuente de ingresos se encuentran Andrea Strausberg y Jason Stroh, quienes ahora se encargan de un establecimiento para el cuidado de mascotas.
La pareja con pasado en Spirit Airlines que ahora se dedica al cuidado de animales
Strausberg y Stroh, quienes trabajaron una década combinada como asistentes de vuelo, decidieron enfocarse en su nuevo proyecto. El negocio, ubicado en el estado de Florida y llamado Sunnyside Pups, ofrece servicios de peluquería, alojamiento y guardería para perros.
Según las declaraciones de la pareja al medio Local 10, el cierre representó una oportunidad para darle un giro a sus carreras. “Creo que fue una bendición disfrazada”, reconoció Stroh. Por su parte, Strausberg indicó que el paso hacia este sector constituye una etapa para alcanzar nuevas metas como persona.
La pareja utiliza en su labor los conocimientos que adquirió durante su paso por la industria de la aviación. Strausberg señaló que esa experiencia les permitió desarrollar habilidades. “La compasión, la empatía y la paciencia son fundamentales; y nosotros las utilizamos cada día en este negocio. Por eso, estoy muy agradecida por todo lo que aprendí de Spirit”, remarcó.
La decisión de alejarse del rubro aéreo y enfocarse en los animales
Local 10 indicó que, a pesar de la búsqueda de personal por parte de otras aerolíneas, los dueños de Sunnyside Pups optaron por darle vida a su emprendimiento. Strausberg reconoció que realizó el proceso de solicitud de empleo en Delta Air Lines, pero decidió retirar su interés para dedicarse a la atención de los perros.
El plan de la pareja consiste en el crecimiento de su negocio sin el retorno a las labores de vuelo en un futuro cercano. Stroh afirmó que para muchos asistentes resulta difícil la salida de la industria, pero regresar “no figura en sus planes”.
El fin de Spirit y los vuelos de bajo costo
El fin de operaciones de Spirit respondió a una combinación de problemas financieros. La empresa ya se había acogido a la protección por quiebra en noviembre de 2024 y volvió a hacerlo en agosto de 2025, en medio de sus intentos por obtener liquidez. Sin embargo, las negociaciones con el gobierno de EE.UU. para un rescate de 500 millones de dólares finalizaron sin un acuerdo antes del anuncio del fin de los vuelos, según explicó la BBC.
La salida del mercado de la compañía tuvo efectos en los precios de los pasajes y en la disponibilidad de rutas hacia diversos países. De acuerdo con un análisis de CBS News, la ausencia de esta empresa provocó un aumento del 23% en el costo de los viajes de ida y vuelta en las rutas afectadas. Asimismo, el volumen de pasajeros registra una caída del 20% en los mercados donde la aerolínea dejó de operar.
Otras noticias de Trabajos en EE.UU.
Qué dice el Uscis. DACA y permiso de trabajo: cuándo conviene renovarlo para evitar retrasos que pongan en riesgo el empleo
Requisitos. La oportunidad para emitir licencias de trabajo que podría beneficiar a miles de migrantes en Texas
En 2026. Dónde hay trabajo en construcción: los estados que más contratan y los oficios más buscados en EE.UU.
- 1
FIFA cerró un acuerdo histórico: el negocio de las figuritas y cartas coleccionables cambia de manos
- 2
Llega un nuevo SUV a la Argentina que se puede financiar y pagar en hasta 24 cuotas a tasa 0
- 3
El comunicado de Federico Valverde sobre el escándalo en Real Madrid y la fuerte frase con la que apuntó a sus compañeros
- 4
Saavedra: el barrio en el que los precios de venta de las propiedades subieron por encima del 11%