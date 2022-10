Es azafata y revela la costumbre que los pasajeros deben evitar: “¡Nuestro trabajo es difícil!”

Al momento de viajar en avión, cualquier consejo es útil y más si proviene de las asistentes de vuelo, quienes acumulan miles de horas en el aire y tienen una vasta experiencia. Recientemente, una azafata compartió algunas de las razones por las que ama su trabajo, así como también recomendaciones para los pasajeros. “Son muchas las sugerencias”, expresó la joven profesional, según consignó Daily Record.

Los consejos los dio Kristina, una asistente de vuelo originaria de Moscú, quien trabaja para Aeroflot, aerolínea bandera de Rusia. “Número uno: ¡No presione el botón de llamada para pedir un vaso de agua, porque nuestro trabajo es difícil!”, expresó la joven. En lugar de ello, los pasajeros deben dirigirse al área de cocina para preguntar por ello. Eso sí, siempre y cuando la señal del cinturón de seguridad esté apagada.

Si bien a primera vista parecería un comentario desagradable, para esta azafata no lo es, ya que luego reveló que la parte favorita de su trabajo era darle la bienvenida a los pasajeros a bordo, cuidar de ellos, brindarles asistencia y “sonreír y hacer sonreír a los viajeros”.

Kristina no es cualquier asistente de vuelo. De hecho, es famosa en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde suma más de 12.500 seguidores. A través de @dementevaakristina, la mujer rusa comparte sus experiencias de viaje y los lugares que ha visitado, así como parte de su vida como azafata.

En su perfil reseñó que, hasta el momento, viajó a 24 países, entre los que destacan Turquía, México, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Reino Unido, China e incluso las Maldivas. “Por supuesto que me gustan los pasajeros que me reconocen por mi Instagram, es un placer. También me gustan los que me llaman por mi nombre, que siguen las reglas de nuestra empresa y actúan con comprensión de nuestro trabajo”, expresó la joven, según el medio escocés.

En ese sentido, también comentó acerca de su aeronave preferida para viajar y situó en el primer lugar al Boeing 777. “Solo el Boeing tiene vuelos largos y destinos interesantes”, expresó, aunque también mencionó que los de corta distancia como a Francia o España también lo eran.

Con relación a España, destacó que pasaba mucho de su tiempo libre en ese país y que conocía muchas de sus ciudades. “En realidad, España es mi país favorito. ¡Me gusta su clima, la comida, la cultura, el vino, el mar y su arquitectura española! También me gusta el idioma español”, expresó.

Por otra parte, mencionó que en lo que a su trabajo se refiere, prefería trabajar en clase ejecutiva en lugar de la económica. En sus palabras: “porque hay un alto nivel de servicio en esa clase. También los pasajeros son agradables”.

Y aunque todo parece diversión, conocer países exóticos y viajar sin parar, la joven destacó que la preparación era un componente indispensable en su trabajo. “Cada año, actualizamos nuestros conocimientos. Qué hacer en situaciones de emergencia, cómo apagar un incendio o brindar asistencia médica. Tenemos que aprobar muchos exámenes. Es un trabajo duro, pero interesante”, cerró.

