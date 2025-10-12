El secreto de las azafatas para un vuelo más cómodo: el truco del reposabrazos que la mayoría desconoce

Volar en clase turista puede ser una experiencia incómoda. Si bien los pasajes son más accesibles, el espacio entre asientos suele ser escaso. Esto puede mejorar un poco gracias a un simple truco que los tripulantes de cabina conocen a la perfección: debajo de muchos reposabrazos hay un pequeño botón que permite levantarlos por completo y, así, liberar un poco más de lugar.

El botón oculto que no todos los pasajeros notan

El mecanismo se encuentra en la mayoría de los aviones comerciales, especialmente en los asientos del pasillo o del medio. Para encontrarlo, basta con deslizar la mano por debajo del reposabrazos y presionar o tirar del pequeño botón que se encuentra allí. Una vez desbloqueado, el apoyabrazos se eleva y queda alineado con el asiento, lo que libera unos centímetros que pueden marcar la diferencia en un vuelo de varias horas.

Los tripulantes de cabina explican que los apoyabrazos deben estar bajos en los momentos críticos del vuelo Freepik

Aunque el truco circula desde hace tiempo entre viajeros frecuentes, la mayoría de los pasajeros ocasionales desconoce su existencia. Para quienes lo prueban, la sensación de mayor libertad de movimiento y comodidad es inmediata.

Una azafata de una aerolínea estadounidense le explicó a Southern Living que este detalle de diseño tiene un objetivo que va más allá del confort. “Suele haber un pequeño botón debajo del reposabrazos que permite levantarlo, principalmente para pasajeros que necesitan silla de ruedas”, afirmó.

La función, según señaló, facilita el embarque y el descenso de quienes requieren asistencia, ya que permite moverlos con mayor facilidad hacia o desde el asiento. Además, el diseño cumple con los estándares de accesibilidad exigidos por las aerolíneas comerciales.

Asimismo, esta función puede ayudar a quienes viajan con niños, personas mayores o pasajeros con movilidad reducida. Tener el reposabrazos facilita la asistencia de parte del personal, permite sentarse o incorporarse con menos esfuerzo y amplía el espacio para desplazarse dentro de la fila.

No todos los aviones tienen este botón en el mismo lugar Pexels / Kelly

¿Cuándo se pueden levantar los apoyabrazos?

Aunque levantar el reposabrazos puede hacer más cómodo el vuelo, la tripulación recomienda usarlo solo en momentos específicos. “Los reposabrazos del pasillo deben estar abajo para el despegue y el aterrizaje”, advirtió la azafata, que agregó que “cuando están arriba, el pasajero del pasillo se desborda aún más durante el servicio, lo que puede provocar que el carrito golpee codos, rodillas y pies”.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) exige que los apoyabrazos del pasillo permanezcan bajos durante las fases críticas del vuelo para asegurar la circulación y las evacuaciones de emergencia. Por eso, los auxiliares de cabina suelen recordar que este recurso solo debe usarse una vez alcanzada la altitud crucero.

El tip es conocido por los viajeros experimentados Unsplash

La experiencia de los pasajeros frecuentes

El “truco del apoyabrazos” no es desconocido para los viajeros frecuentes. En foros como Reddit muchos usuarios compartieron sus experiencias al usarlo. “Lo hago para poder girarme y poner ambos pies en el pasillo antes de levantarme”, contó un pasajero.

Otro agregó que “intentar levantarse del asiento cuando el de adelante está reclinado es todo un reto” y que este pequeño tip facilita esa maniobra. “Me encanta voltearlo y ver a los pasajeros de al lado intentar lo mismo, pero en vano. Algunos, hasta el punto de la ira y la vergüenza”, comentó divertido un tercer usuario.

Asimismo, hubo quienes advirtieron que en ciertos modelos de avión más antiguos el botón no está debajo del apoyabrazos, sino en la parte posterior. Por eso, recomendaron chequear también allí.