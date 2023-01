Es latina, contó todos los trabajos que tuvo en Canadá y cómo uno la conquistó

escuchar

Annie es una influencer colombiana que se mudó a London, Canadá, con la intención de mejorar su calidad de vida y de conocer otra cultura. En su trayectoria, se desempeñó en varias áreas, desde la seguridad hasta las redes sociales. Con su experiencia, ahora compartió en diferentes videos cuál de los oficios disfrutó más y cómo fue cada uno.

A través de su cuenta de TikTok (@anniegasca1), la latina listó en tres videos cada uno de los puestos que desempeñó. Ofreció también un vistazó a su rutina y a las dificultades que enfrentó en ese país norteamericano. Algunos fueron:

1. Mesera en un restaurante de comida étnica

A pesar de que la colombiana no reveló el nombre del establecimiento, aseguró que su experiencia fue “medio terrible”, porque fue el primer trabajo que tuvo en el extranjero, y tanto los clientes como sus compañeros eran árabes, lo cual le dificultó mucho comprender las indicaciones.

El salario promedio de un trabajador de restaurante en Canadá es de US$15,78 por hora, según detalla el portal de empleos Indeed.

2. Recepcionista

“Me daba mucho miedo”, admitió Annie sobre este empleo, ya que tenía que realizar varias llamadas telefónicas e interactuar con los clientes. Si bien ha aprendido inglés durante su estancia, en aquel entonces no lo dominaba como para establecer una comunicación tan compleja.

El portal Indeed estima que el salario base por hora de una recepcionista en ese país norteamericano es de US$13,40.

3. Repartidor de Amazon

Este es, a su decir, uno de los mejores empleos que tuvo la influencer. Según recalcó, le permitió manejar sus tiempos con una mayor flexibilidad. Sin embargo, no recibía un buen salario. La compañía fundada por Jeff Bezos no suele revelar la cantidad exacta que ofrece por un puesto de delivery. Aunque Indeed indica que en promedio se ganarían US$15,53 por hora.

La tiktoker colombiana se mudó a Canadá para tener mejores oportunidades

4. Oficial de control de aparcamiento

En el segundo clip, Annie explicó que este trabajo “policiaco” lo obtuvo gracias a su universidad. Allí, debía aplicar multas y tomar fotos de los vehículos mal estacionados. Este oficio le ayudó a continuar sus estudios en Canadá gracias a sus horarios flexibles. A pesar de lo que disfrutó en su momento, ahora lo califica con un 6,5/10. El salario base para este puesto es de US$15,32 por hora, en Indeed.

5. Responsable de redes sociales

En un giro inesperado y para aprovechar sus conocimientos de Internet, la joven consiguió un empleo como creadora de contenido para una empresa local. Si bien lo disfrutó bastante, era un oficio temporal. Su calificación fue totalmente positiva. Años más tarde, Annie trabajó para otra empresa con el mismo cargo y confirmó que esta área es en la que se desenvuelve mejor.

En cuanto al salario, Indeed reporta que una persona ganaría US$15,30 por hora en un cargo similar.

Annie compartió algunos trabajos que tuvo en Canadá

6. Asistente de trabajo juvenil

Finalmente, en un tercer clip la influencer compartió que había trabajado en la misma organización con actividades sociales dirigidas hacia los jóvenes y niños. Después de tres años, la colombiana quedó encantada con la experiencia. Aunque no siempre es remunerado, el salario en uno de estos puestos es de US$16,85 por hora, según reporta Indeed.

7. En una cadena minorista

El peor de los empleos que tuvo Annie, hasta el momento, fue el de Dollarama, una cadena minorista con sede en Montreal. Pese a que no detalló las actividades que realizaba, la tiktoker expresó que no lo recomendaba porque la carga de trabajo era alta. Sobre esta empresa, el portal Payscale indica que el salario promedio de 2023 de un cajero es de US$11,95.

Para la tiktoker, el mejor trabajo que tuvo fue el de creadora de contenido

Cómo conseguir trabajo en Canadá

Encontrar empleo en Canadá podría ser un reto. Sin embargo, el gobierno de ese país facilita el proceso para que los extranjeros estén informados sobre los trabajos regulados y no regulados, así como los documentos que requerirán para la búsqueda y la entrevista. Además, se ofrecen cursos gratuitos para redacción de currículum. Los interesados pueden consultar más información a través del sitio oficial del Gobierno de Canadá.

