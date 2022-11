Trabajar en Estados Unidos: los empleos que más contratan migrantes recién llegados y sin necesidad de papeles

escuchar

De los casi 11 millones de inmigrantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos, al menos ocho están en el mercado laboral del país, según información de The New York Times. Los expertos consideran que este sector de la población es fundamental para el desarrollo de la economía en territorio estadounidense. Aunque, por su condición, los extranjeros indocumentados o recién llegados no siempre tienen los empleos deseados ni los mejores sueldos.

Un estudio del mismo medio reveló que a los empleadores les resulta complicado encontrar ciudadanos de EE.UU. para cubrir las vacantes consideradas como “difíciles”. Por ejemplo, en el área de la construcción o la agricultura. Por ello, alegan, contratan personas que no tienen permitida la estancia legal o una visa de trabajo. “No todos estarán dispuestos a realizar el trabajo sucio”, explicó al respecto Chris Tilly, economista laboral en la Escuela Luskin de Relaciones Públicas en la Universidad de California.

El área de la construcción es en la que más contratan migrantes en EE.UU. Pixabay

En ese sentido, los especialistas opinan que ponerle fin a este tipo de inmigración conllevaría graves repercusiones no solo para los extranjeros, sino para otros sectores de la población. Además, infieren que la economía del país se vería sumamente afectada: “Algunas empresas cerrarían y optarían por reubicarse. Se perderían empleos. Pueblos y ciudades verían desaparecer a la mitad de su población. Definitivamente, dispararía una recesión”, enfatizó Giovanni Peri, economista que estudia la inmigración laboral en la Universidad de California para The New York Times.

Los trabajos en los que más contratan indocumentados en EE.UU.

Para todos los migrantes es complicado conseguir un empleo, sobre todo si no hay documentos que avalen la estancia. Por ello, aceptan cualquier trabajo y sueldo. De acuerdo con el mismo estudio, estas son las ocupaciones en las que más se requiere la presencia de indocumentados o recién llegados:

Trabajos agrícolas, pesqueros y forestales - Representan el 24% de los inmigrantes no autorizados.

Sector de la construcción - Representan el 15 %.

“En 2016, casi una cuarta parte de los empleados de restaurantes eran extranjeros, en comparación con el total de un 18,5 % para todos los sectores, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales recopilados por la Asociación Nacional de Restaurantes”, dictó la investigación del medio estadounidense.

La nueva oportunidad de empleo para los migrantes en EE.UU.

Información citada por el portal As, en su versión EE.UU., señala que las oportunidades para los extranjeros han evolucionado con el paso del tiempo. Si bien los trabajos en los que no se requiere experiencia y los de menor sueldo son ocupados por inmigrantes “sin papeles”, hay otro panorama que les permite acceder a empleos con mayor estatus y ganancias si se encuentran según la ley.

Las nuevas tecnologías permiten a los extranjeros mudarse a EE.UU. con un empleo seguro Getty Images

La modernización del sistema de visas faculta a las empresas para reclutar a personas de otros países. Los puestos que los ciudadanos norteamericanos no desean ocupar se abren para los migrantes recién llegados. Estas son las ramas principales en las que se contrata a gente que apenas llegó al país, según información de As:

Científicos médicos y otras ciencias de la vida.

Desarrolladores de Software, Software de Aplicaciones y Sistemas.

Científicos físicos.

Economista e Investigadores de Mercado.

Trabajadores de apariencia personal.

Trabajadores Agrícolas.

Ingenieros en Petróleo, Minas y Geología.

Ingenieros de hardware informático.

Lavaplatos.

Maestros.

Cabe destacar que para acceder a mejores oportunidades y también tener derechos laborales, siempre es recomendable investigar las opciones para realizar una migración legal a Estados Unidos o cualquier país.

LA NACION