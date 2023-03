Es maestra y revela el verdadero significado de algunos “códigos” en los mails que se envían a los padres

escuchar

Cuando los maestros se comunican con los papás de sus alumnos, suelen aplicar técnicas que los ayudan a darles a conocer diferentes situaciones, pero sin herir susceptibilidades. En los casos en los que este vínculo se establece a través de un correo electrónico, puede que algunos padres no consigan descifrar el verdadero significado de algunas palabras. En ese sentido, una maestra exhibió que en ocasiones hay que leer entre líneas para interpretar mejor la información. No obstante, la comunidad virtual no estuvo tan de acuerdo con su “código secreto”.

La docente dio a conocer los detalles en un video publicado en la cuenta de TikTok, @bored_teachers. Este perfil se ha vuelto popular por los diferentes clips en los que algunos profesores comparten sus anécdotas, con un toque de humor. En uno de los más recientes, la profesora explicó que todos los maestros tienen un código.

En la publicación, evidenció tres situaciones que suelen formar parte de las observaciones en sus correos electrónicos y su verdadero significado.

“ Su hijo es sociable ”: quiere decir que en realidad el niño no para de hablar

”: quiere decir que en realidad el niño no para de hablar “ La emoción de su hijo es contagiosa ”: a lo que se refiere realmente es que “no se calmarán”

”: a lo que se refiere realmente es que “no se calmarán” “Es un líder nato”: lo que significa es que “tu hijo es un mandón”.

Una maestra reveló los "códigos secretos" en los mensajes por correo dirigidos a los padres

Prefieren un lenguaje más claro

El video llamó la atención de la comunidad virtual, dado que hasta el momento suma más de 68.800 reproducciones y decenas de comentarios. “¡Amén!”, confirmó una persona. Sin embargo, otras aseguraron que priorizaban la claridad. “Prefiero que me digan qué hace mal mi hijo para que lo pueda abordar”, aseguró una más. “Soy profesor y no uso estos ‘códigos’. No es útil para nadie endulzar un problema. Me quedo con hechos y observaciones”; “No entiendo por qué es tan difícil dar retroalimentación constructiva de una manera positiva y directa que no confunda a los padres”, escribieron.

Otras situaciones entre padres y maestros

Este no fue el único posteo de la profesional en ese tono. En otro video publicado en la misma cuenta, dramatizó una situación en la que una madre acudía al colegio para pedirle que cambiara su tono de voz, dado que le causaba migraña a su hijo. “Hola, señorita Smith. Oh. Ahora veo de qué habla mi precioso ángel Harvey”, inició la secuencia. Mientras la madre y la maestra parecían tener una conversación, la mujer le pidió que modificara la forma de comunicarse. Con esto, la también tiktoker quiso evidenciar uno de los pedidos recurrentes de los papás.

Una docente criticó las peticiones de algunos padres sobre sus hijos en la escuela

Asimismo, en otro video criticó la forma en la que los padres suelen ir a las aulas para intervenir en las prácticas. Fiel a las dramatizaciones, ahora interpretó a una madre que le pedía que no dejara a su hijo frente a la pantalla por mucho tiempo. Una solicitud que, según la puesta en escena, no estaba fundamentada porque el niño pasaba horas en su casa con los videojuegos. “¡Haz que tenga sentido!”, señaló en la publicación, como una forma de llamar la atención de los padres que toman esa actitud.

