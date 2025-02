Es oficial: no declarar estos alimentos al pasar por la frontera en EE.UU. significa una multa de 10.000 dólares

Al cruzar la frontera, todos los viajeros tienen la obligación de declarar los productos alimenticios que transporten, ya sean frutas, carnes u otros productos agrícolas. El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas de hasta 10.000 dólares, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

¿Por qué es importante declarar los alimentos al atravesar la frontera?

La medida tiene como objetivo proteger la salud pública, así como evitar la introducción de enfermedades que puedan afectar a las plantas y animales domésticos y preservar el medioambiente.

Los productos permitidos están sujetos a inspección Foto de CBP

La CBP explica que declarar todos los productos agrícolas es obligatorio. Si un especialista determina que un producto no puede ingresar al país, no habrá sanción si el viajero informó de su posesión y lo entregó para ser desechado. No obstante, el incumplimiento de esta normativa puede resultar en multas, además de la posibilidad de revocar el acceso a programas que agilizan la entrada al país como el Global Entry.

¿Qué productos alimenticios están permitidos?

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) establece las normas para la admisibilidad de productos vegetales, cárnicos, lácteos y otros productos de origen animal. La CBP informa que entre los productos permitidos bajo ciertas condiciones se encuentran:

Frutas y verduras frescas: deben estar limpias y están sujetas a inspección.

deben estar limpias y están sujetas a inspección. Productos animales: la carne, leche, huevos, aves de corral y sus derivados tienen restricciones o prohibiciones de ingreso.

la carne, leche, huevos, aves de corral y sus derivados tienen restricciones o prohibiciones de ingreso. Carne de cerdo desde México: solo se permite una pequeña cantidad bien cocida y exclusivamente para uso personal en la frontera terrestre.

En el caso de alimentos provenientes de Canadá, frutas y verduras con etiquetas que las identifiquen como productos de ese país suelen estar permitidas. Sin embargo, las papas de ciertas regiones están restringidas debido a brotes de enfermedades.

Frutas, carnes y productos agrícolas deben informarse al ingresar Foto de freepik

¿Cómo verificar qué alimentos se pueden ingresar a EE.UU.?

Para evitar inconvenientes, la CBP recomienda a los viajeros verificar la admisibilidad de los productos alimenticios que planean llevar a través de los siguientes recursos:

Base de datos FAVIR del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) del USDA.

del (APHIS, por sus siglas en inglés) del USDA. El sitio web Don’t Pack A Pest, que ofrece información clara sobre productos permitidos y restricciones.

Además, se puede obtener información adicional sobre productos agrícolas permitidos desde países como México, Canadá, Hawái, Puerto Rico, y otros destinos si se visita la página del APHIS o comunicándose directamente al número gratuito 877-770-5990.

Declarar alimentos al cruzar la frontera es obligatorio Foto de atlascompany disponible en freepik

Aumento en el contrabando de huevos en la frontera sur por altos precios

El contrabando de huevos en la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado un 29 % entre octubre de 2024 y febrero de 2025, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este incremento se debe a la subida del precio de los huevos provocada por un brote de gripe aviar que ha afectado la producción en EE.UU.

Al respecto, el director de operaciones de campo de CBP, Sidney Aki, advirtió que no declarar huevos crudos al cruzar la frontera pueden resultar en la aplicación de la multa de hasta US$10.000. “Como recordatorio, los huevos crudos están prohibidos desde México hacia Estados Unidos”, escribió en X.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la cantidad de huevos con cáscara confiscados en los puertos de entrada de la frontera sur ha crecido significativamente respecto al año anterior. Aunque en algunos casos el contrabando de huevos puede considerarse como un desconocimiento de las normativas aduaneras, se trata de un problema que genera una carga adicional para los agentes fronterizos.

LA NACION