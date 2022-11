Es piloto, la confundieron con una azafata por una razón que la indignó y se descargó en TikTok: “Es muy común”

escuchar

Una piloto usó su cuenta de TikTok para compartir su enojo luego de ser confundida en el aeropuerto. Ella asegura que se trata de un asunto de discriminación que ocurre comúnmente.

En el clip aparece Sabrina Johnson, quien trabaja como piloto en una aerolínea y va vestida acorde con su profesión, y ahí cuenta cómo sucedieron los hechos: “El agente de la puerta me miró a los ojos hoy y me preguntó si yo era la azafata”, escribió. El gesto de la tiktoker es de molestia.

Una piloto mostró su indignación por haber sido confundida con una azafata

“Es increíble para mí porque trabajan en un aeropuerto. Ya sabes cuales son los uniformes de piloto”, apuntó al pie del video. Varios usuarios la respaldaron, incluso quienes trabajan en el mismo ámbito: “Como asistente de vuelo, estoy ofendida por ti. Inaceptable. Ellos conocen nuestros uniformes”.

Otros le sugirieron buenas respuestas por si vuelve a ocurrirle algo similar: “Debiste responderle: ‘oh, es tu primer día”; “yo le hubiera respondido: “‘No, no soy (azafata), ¿tú eres el piloto?’ Y cuando dijera que no, le respondías: ‘Obviamente no, porque yo lo soy”.

Además, otras usuarias compartieron sus experiencias siendo tratadas con condescendencia por ser mujeres: “Soy la jefa de una compañía de millones de dólares y uno de mis clientes me dijo que no debería ser tan arrogante porque soy solo la asistente”. “Hice un intercambio de avión como parte de una tripulación de mujeres con otra tripulación de mujeres y el agente de la puerta le preguntó al otro si eso estaba permitido. Me sorprendió”, escribió una de ellas. Algo similar le ocurrió a una ingeniera que, aseguró, una y otra vez la han considerado diseñadora solo por ser mujer.

Sin embargo, no todos los comentarios que recibió apoyaron su indignación, varios usuarios consideraron que su molestia, implícitamente, estaba discriminando a las azafatas. Entonces, Sabrina Johnson hizo un nuevo tiktok explicando su postura: “Amo a las asistentes de vuelo, simplemente yo no lo soy”.

En el clip, escribió: “Ser llamada azafata no es insulto”, y procedió a explicar los motivos de su indignación: “Es un insulto cuando tratas de menospreciarme después de todo el trabajo que he hecho”; “cuando lo haces, nos insultas a las dos, a mí y a las asistentes de vuelo”.

En los comentarios, apareció la reacción de Piper Aircraft, una empresa fabricante de aviones, que escribió: “Sí, el entrenamiento de piloto y el de asistente de vuelo son muy diferentes pero ambos son muy válidos e impresionantes. ¡Sigue rompiéndola, chica!”.

Tras las críticas, la piloto explicó por qué su indignación no menosprecia a las azafatas

También recibió el apoyo de una azafata: “Como asistente de vuelo que está en constante entrenamiento de vuelo, gracias por decirlo. Tenemos diferentes trabajos, pero ambos importan mucho. Somos un equipo”. Y otro usuario consideró que era más bien un halago porque no es común ver a pilotos tan jóvenes activas.

De acuerdo con las estadísticas más recientes aportadas por Pilot Institute, el número de pilotos mujeres certificadas por la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos asciende a 64.979, es decir el 9,02%. Esta cifra corresponde a datos de 2021 y, aunque consideran que es baja en proporción, representa un importante avance para la reducción de la brecha en el ámbito.

LA NACION