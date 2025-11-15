¿Es Travis Kelce el dueño de Cedar Point? La verdad detrás del negocio de Six Flags y el deportista
A partir del 1° de enero de 2026, habrá una nueva junta directiva en el parque ubicado en Ohio
- 3 minutos de lectura'
Cedar Point es conocido entre las familias estadounidenses por su antigüedad y sus múltiples montañas rusas. El complejo forma parte del grupo fusionado Six Flags Entertainment Corp y cuenta con el capital de algunas celebridades como Travis Kelce, jugador de Kansas City Chiefs.
Quién es el dueño de Cedar Point, el parque de diversiones en Ohio
Tras integrar Six Flags Entertainment Corp, Cedar Point es dirigido por el presidente ejecutivo, Selim Bassoul, y su director independiente principal, Daniel J. Hanrahan. No obstante, su jerarquía se mantiene hasta el 31 de diciembre de este año.
Según consignó The Blade, ambos dejan sus cargos luego que el informe financiero del segundo trimestre de la empresa publicado en agosto revelara una pérdida neta de US$99,6 millones. De esta manera, a partir del 1° de enero de 2026, la junta directiva estará compuesta por diez directores, con Marilyn Spiegel como presidenta no ejecutiva del grupo.
El rol de Travis Kelce en Cedar Point
Travis Kelce es uno de los inversores del grupo. Durante una sección de su podcast New Heights, confirmó la adquisición de un porcentaje de Six Flags Entertainment Corporation como parte de una alianza con Jana Partners, una firma de inversión con sede en Nueva York; Glenn Murphy, ejecutivo de consumo; y Dave Habiger, ejecutivo de tecnología.
“No podía dejar pasar esta oportunidad. Me asocio con Jana Partners y Six Flags para ser parte de los parques temáticos que nos marcó de pequeños. Estoy muy emocionado de formar parte de este grupo como inversor", dijo el jugador, quién vivió a 90 millas de Cedar Point cuando era pequeño.
Six Flags celebró su asociación con Kelce a través de un comunicado, donde señalaron que buscarían impulsar el valor de los accionistas. “Continuamos avanzando en nuestras iniciativas para aumentar la asistencia, mejorar la experiencia de nuestros visitantes y fomentar el crecimiento rentable”, informaron.
La historia de Cedar Point
La historia de Cedar Point inicia en 1870, cuando Louis Zistel inaugura la zona con una pequeña cervecería al aire libre, pista de baile, baños públicos, un barco de vapor, denominado Young Reindeer, y actividades para niños, según consignó Cleveland.com.
En 1892, se estrena la primera montaña rusa “Switchback Railway”. En esta atracción, las personas debían subir unas escaleras hasta una estación elevada para abordar unos vagones que se precipitaban en una serie de colinas.
“Switchback Railway” se convierte en el punto de partida para las primeras adquisiciones en Cedar Point. En 1897, George A. Boeckling, adquiere el complejo y en los siguientes 30 años, transforma el lugar en un parque de diversiones con la presencia de algunas atracciones como Rotor, Dodgems, Cadillac Cars, San Francisco Earthquake, Pirate Ride, Cedar Downs Racing Derby, Sky Ride, Mill Race y Space Spiral.
Para la década del 2000, la montaña rusa Millennium Force rompió diez récords mundiales, entre ellos, la montaña más alta del mundo, con 310 pies (94,5 metros) y la más rápida, con una velocidad de 93.2 millas por hora (150 kilómetros por hora).
