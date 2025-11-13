No solo Six Flags: el enorme parque de Texas que cierra, pero solo por un tiempo

Mientras una sucursal de Six Flags America y su parque acuático adyacente, Hurricane Harbor, anunciaron cierres para noviembre de 2025, otro espacio recreativo en Texas detendrá sus operaciones, aunque por un período limitado. Mitchell’s Landing, una zona recreativa infantil inclusiva con temática de piratas, ubicada en San Antonio, suspenderá temporalmente sus operaciones para realizar trabajos de mantenimiento durante aproximadamente un mes.

El parque temático infantil de San Antonio cierra sus puertas por mantenimiento

Mitchell’s Landing, una zona de juegos con enfoque inclusivo localizado dentro del Classen-Steubing Ranch Park, en San Antonio, Texas, cerró temporalmente su área infantil el pasado 7 de noviembre. Las autoridades del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad informaron que la decisión tiene como finalidad la realización de labores de mantenimiento programadas.

La instalación recreativa se encuentra en 20240 Hardy Oak Boulevard, dentro del perímetro del Parque Classen-Steubing Ranch en la zona de Stone Oak themitchellchangfoundation.org

“Se estima que el mantenimiento durará 30 días, si el clima lo permite”, detallaron en una publicación de Facebook. “El parque, las canchas deportivas, el sendero y el pabellón permanecerán abiertos”, aseguraron.

La Fundación Mitchell Chang, organización que impulsó la creación de la instalación de juegos temáticos, también informó sobre la suspensión temporal en un comunicado adicional.

En el mensaje se explicó que el cierre ocurrió con poco aviso debido a la identificación de necesidades de mantenimiento que requieren atención inmediata para asegurar el correcto uso de las instalaciones.

“Esto es desgarrador de decir, pero la diversión en Mitchell’s Landing se ha pausado. Actualmente, está cerrado por mantenimiento hasta la segunda semana de diciembre”, informaron. “Mantener un espacio seguro es la mayor prioridad para el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad y la Fundación”, agregaron.

Las labores programadas pretenden conservar la infraestructura y asegurar que los equipos de juego cumplan con condiciones óptimas para los usuarios. Debido al carácter inclusivo de Mitchell’s Landing, la accesibilidad y el diseño seguro son elementos prioritarios en su funcionamiento cotidiano.

Las publicaciones oficiales aclararon que el cierre se limita a la zona de juegos, por lo que quienes visiten el parque aún podrán acceder a las áreas deportivas y recreativas disponibles. Las autoridades solicitaron a la comunidad difundir la información para evitar confusiones al llegar al lugar.

El parque infantil honra la memoria de Mitchell Chang, quien falleció en febrero de 2018 a los tres años de edad en un incidente ocurrido en una academia de natación de Stone Oak themitchellchangfoundation.org

¿De qué trata y dónde está el parque Mitchell’s Landing?

La instalación recreativa se encuentra en 20240 Hardy Oak Boulevard, dentro del perímetro del Parque Classen-Steubing Ranch en la zona de Stone Oak, en San Antonio, Texas.

Mitchell’s Landing incorpora elementos narrativos basados en temática náutica y de exploración marítima, por lo que cuenta con un barco pirata como elemento central, senderos adaptados, áreas amplias de juego y componentes sensoriales.

El recorrido conceptual del espacio transporta a los usuarios a través de diferentes ambientes que incluyen un área representativa de marismas, que es una zona costera, y una estructura inspirada en misiones españolas abandonadas. Esta última sirve como punto focal donde, según la narrativa del parque, los exploradores pueden depositar sus tesoros encontrados.

El espacio fue diseñado para estimular el desarrollo físico mediante el juego libre, promoviendo simultáneamente la interacción social entre participantes con y sin discapacidades themitchellchangfoundation.org

La intención es que las actividades fomenten la creatividad, el movimiento y la convivencia, al tiempo que se propicia un entorno accesible también para cuidadores y familiares de distintas edades.

Mitchell’s Landing obtuvo un reconocimiento como Sitio Nacional de Demostración para el Juego Inclusivo y la Actividad Física Juvenil, según se detalla en el sitio web oficial. La designación responde al cumplimiento de estándares específicos que facilitan la participación de personas con distintas capacidades físicas y cognitivas. El diseño arquitectónico privilegia la accesibilidad universal y fomenta la interacción entre usuarios de diferentes edades y condiciones.

Las características de accesibilidad incluyen rampas, superficies especiales y equipamiento adaptado que responde a necesidades diversas themitchellchangfoundation.org

¿Quién era Mitchell Chang, el niño que inspiró a la creación del parque temático en San Antonio?

El parque lleva su nombre en honor a Mitchell Chang, un niño de tres años que falleció accidentalmente en 2018. Sus padres, Marvin y April Chang, impulsaron la creación del espacio como una forma de preservar su memoria y transmitir los valores que él representaba, entre ellos la convivencia, la alegría compartida y la empatía hacia otros niños.

Con el apoyo de la ciudad y la comunidad, la Fundación Mitchell Chang reunió los recursos necesarios para construir el parque infantil inclusivo, que abrió al público en noviembre de 2024. La intención de la familia Chang fue crear un lugar donde los niños pudieran jugar juntos para fortalecer la interacción social como parte del desarrollo infantil.

Desde su inauguración, Mitchell’s Landing se ha consolidado como un referente local en diseño de espacios recreativos accesibles.