Quién es el dueño de Six Flags, el parque de diversiones que nació en Texas para desafiar a Disneyland

Six Flags nació a comienzos de la década de 1960 en Texas con la idea de ofrecer un parque de diversiones accesible y familiar, en competición directa con el Disneyland de California. Desde 2024, la compañía integra un grupo fusionado con Cedar Fair Entertainment Company, una alianza estratégica que consolidó su posición como uno de los líderes en la industria del entretenimiento en América del Norte y marcó el inicio de una nueva etapa de expansión e innovación.

¿Quién es el dueño de Six Flags?

Desde el 1° de julio de 2024, Six Flags Entertainment Corporation y Cedar Fair Entertainment Company operan como una única entidad bajo el nombre Six Flags, según se detalla en su página web oficial.

La fusión no modificó la marca visible para el público, pero sí su estructura corporativa: la nueva empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) con el símbolo FUN y tiene un valor empresarial estimado en US$8000 millones.

El grupo cuenta con 42 parques de diversiones distribuidos en Estados Unidos, Canadá y México. Su sede principal se ubica en Charlotte, Carolina del Norte, mientras que las operaciones administrativas y financieras continúan en Sandusky, Ohio, antiguo centro de Cedar Fair.

El director ejecutivo (CEO) de la compañía combinada es Richard Zimmerman, quien anteriormente ocupaba el mismo cargo en Cedar Fair. Por su parte, Selim Bassoul, exdirector ejecutivo de Six Flags, actúa como presidente ejecutivo del directorio.

Ambos lideran un consejo mixto que integra a representantes de las dos corporaciones, con el objetivo de mantener la identidad de ambas marcas y potenciar nuevas inversiones.

La unión se planteó como una estrategia de expansión y modernización. El grupo señaló, al momento de la fusión, que el nuevo modelo permitiría aumentar las inversiones en nuevas atracciones, gastronomía y tecnología, mejorar la experiencia de los visitantes y sostener el crecimiento financiero.

El origen de Six Flags: un sueño nacido en Texas en 1961

La historia de Six Flags comenzó en 1961, cuando Angus G. Wynne Jr., un empresario petrolero texano, fundó el primer parque en Arlington, Texas, tal como detallan en la web.

Su idea era crear un espacio de entretenimiento familiar más accesible que Disneyland, con énfasis en las emociones y en la cercanía al público. El parque se llamó Six Flags Over Texas, en referencia a las seis banderas que representaron los distintos gobiernos históricos de Texas: España, Francia, México, la República de Texas, la Confederación y Estados Unidos.

En 2025, Six Flags mantiene un modelo unificado que preserva su herencia histórica y amplía su red continental. La fusión con Cedar Fair fortaleció su posición financiera y consolidó una visión común: ofrecer diversión a gran escala con un enfoque innovador y accesible.

¿Dónde están los parques de Six Flags en 2025?

Según el listado oficial, estos son los parques de Six Flags en Estados UNidos:

Arizona: Six Flags Hurricane Harbor Phoenix (Glendale).

Six Flags Hurricane Harbor Phoenix (Glendale). California: California’s Great America (Santa Clara), Knott’s Berry Farm y Knott’s Soak City (Buena Park), Six Flags Magic Mountain y Hurricane Harbor Los Ángeles (Valencia), Six Flags Discovery Kingdom (Vallejo) y Hurricane Harbor Concord (Concord).

California’s Great America (Santa Clara), Knott’s Berry Farm y Knott’s Soak City (Buena Park), Six Flags Magic Mountain y Hurricane Harbor Los Ángeles (Valencia), Six Flags Discovery Kingdom (Vallejo) y Hurricane Harbor Concord (Concord). Georgia: Six Flags Over Georgia (Austell) y Six Flags White Water (Marietta).

Six Flags Over Georgia (Austell) y Six Flags White Water (Marietta). Illinois: Six Flags Great America (Gurnee) y Hurricane Harbor Rockford (Cherry Valley).

Six Flags Great America (Gurnee) y Hurricane Harbor Rockford (Cherry Valley). Massachusetts: Six Flags New England (Agawam).

Six Flags New England (Agawam). Michigan: Michigan’s Adventure (Muskegon).

Michigan’s Adventure (Muskegon). Minnesota: Valleyfair (Shakopee).

Valleyfair (Shakopee). Missouri: Six Flags St. Louis (Eureka) y Worlds of Fun (Kansas City).

Nueva Jersey: Six Flags Great Adventure, Hurricane Harbor y Wild Safari Adventure (Jackson).

Six Flags Great Adventure, Hurricane Harbor y Wild Safari Adventure (Jackson). Nueva York: Six Flags Darien Lake (Corfu) y Great Escape (Queensbury).

Six Flags Darien Lake (Corfu) y Great Escape (Queensbury). Carolina del Norte: Carowinds (Charlotte, frontera con Carolina del Sur).

Carowinds (Charlotte, frontera con Carolina del Sur). Ohio: Cedar Point y Cedar Point Shores (Sandusky), y Kings Island (Mason).

Cedar Point y Cedar Point Shores (Sandusky), y Kings Island (Mason). Oklahoma: Frontier City y Hurricane Harbor Oklahoma City (Oklahoma City).

Frontier City y Hurricane Harbor Oklahoma City (Oklahoma City). Pensilvania: Dorney Park (Allentown).

Dorney Park (Allentown). Texas: Six Flags Over Texas y Hurricane Harbor Arlington (Arlington), Hurricane Harbor Splashtown (Spring), Schlitterbahn Waterpark (Galveston), Schlitterbahn Waterpark Resort (New Braunfels) y Fiesta Texas (San Antonio).

Six Flags Over Texas y Hurricane Harbor Arlington (Arlington), Hurricane Harbor Splashtown (Spring), Schlitterbahn Waterpark (Galveston), Schlitterbahn Waterpark Resort (New Braunfels) y Fiesta Texas (San Antonio). Virginia: Kings Dominion (Doswell).

Fuera de Estados Unidos, Six Flags también mantiene presencia en:

Canadá: Canada’s Wonderland (Vaughan, Ontario) y La Ronde (Montreal, Quebec).

Canada’s Wonderland (Vaughan, Ontario) y La Ronde (Montreal, Quebec). México: Six Flags México (Ciudad de México) y Hurricane Harbor Oaxtepec (Morelos).

En noviembre de 2025, el parque ubicado en Bowie (Maryland) cerró de forma permanente, según la notificación publicada por la compañía.