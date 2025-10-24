Travis Kelce sorprende al invertir en un nuevo proyecto vinculado al entretenimiento en Estados Unidos: “Soy fan”
El ala cerrada de los Kansas City Chiefs decidió incursionar en otros rubros e invirtió en un famoso sitio de entretenimiento
- 4 minutos de lectura'
La estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, anunció un nuevo proyecto en relación con un parque de diversiones de Estados Unidos. El jugador de la liga de futbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) busca invertir y ampliar su red de negocios fuera del campo de juego.
El nuevo negocio de Travis Kelce: invierte en parques de diversiones
Travis Kelce decidió invertir en los parques temáticos Six Flags. La firma de JANA Partners, con sede en Nueva York, informó que trabajará con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs y con otros empresarios de alto perfil para “mejorar el valor para los accionistas y elevar la experiencia de los visitantes” en dicho parque, publicó People.
JANA Partners, Kelce, el ejecutivo de consumo Glenn Murphy y el magnate de tecnología Dave Habiger poseen en conjunto una participación del 9% en la compañía.
El socio director de JANA, Scott Ostfeld, reveló la inversión durante la Cumbre de Inversores Activos-Pasivos del Monitor 13D en Nueva York, según The Charlotte Observer.
La razón por la que Travis Kelce invertirá en Six Flags
Travis Kelce creció en Cleveland Heights, Ohio, a unos 112 kilómetros de Cedar Point, el parque de atracciones operado por Six Flags. En diversas ocasiones, el deportista se ha declarado fan de la cadena de parques de diversiones, por lo cual habría decidido invertir en la empresa.
“Soy fan de Six Flags desde siempre y crecí yendo a estos parques con mi familia y amigos”, declaró Kelce. “No podía dejar pasar la oportunidad de ayudar a que Six Flags sea especial para la próxima generación”, consignó Los Angeles Times.
En su cuenta de Instagram, el jugador expresó: “Tengo tantos recuerdos de este lugar. No podía dejar pasar la oportunidad de continuar la tradición. Es una locura imaginar que esto sea real, pero me encanta cuando la vida da un giro completo”, agregó el deportista.
El impacto de la inversión del ala cerrada de los Kansas City Chiefs en Six Flags
Six Flags es el mayor operador regional de complejos turísticos de América del Norte, con 27 parques de atracciones, 15 parques acuáticos y nueve complejos en 17 estados de EE.UU., Canadá y México.
La empresa reportó una pérdida neta de US$99,6 millones en el segundo trimestre, en contraste con una ganancia de US$55,6 millones en el mismo período del año anterior. El número total de visitas a los parques cayó un 9%, hasta los 14.2 millones, según Los Angeles Times.
En agosto, el presidente y director ejecutivo de Six Flags, Richard Zimmerman, anunció que dejará su cargo a fin de año debido a las pérdidas de ingresos y a la baja asistencia en los parques de atracciones.
Zimmerman ocupa el puesto desde la fusión de la compañía, concretada el año pasado con Cedar Fair, el antiguo propietario de Carowinds, en una operación valuada en US$8000 millones.
Las acciones de Six Flags subieron un 17.7% tras conocerse la incorporación de Travis Kelce, y registraron un alza adicional del 5.1% en las operaciones posteriores al cierre. A pesar del repunte, las acciones acumulan una baja del 47% en lo que va del año, según NBC News.
Los nuevos socios se suman a las medidas impulsadas por Six Flags para atraer más visitantes, mejorar la experiencia de los huéspedes e impulsar un crecimiento rentable.
La compañía planea invertir más de US$1000 millones en nuevas atracciones durante los próximos dos años, y una de ellas es el lanzamiento de una montaña rusa en Magic Mountain, en Valencia.
Además, busca posicionarse como un parque de atracciones de gama media y más accesible, mucho más económico que una visita a los parques de Disney o Universal, de acuerdo con Los Angeles Times.
Otras noticias de Celebridades
- 1
María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”
- 2
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 3
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo
- 4
Financial Times: “Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”