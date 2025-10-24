Travis Kelce sorprende al invertir en un nuevo proyecto vinculado al entretenimiento en Estados Unidos: “Soy fan”

La estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, anunció un nuevo proyecto en relación con un parque de diversiones de Estados Unidos. El jugador de la liga de futbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) busca invertir y ampliar su red de negocios fuera del campo de juego.

El nuevo negocio de Travis Kelce: invierte en parques de diversiones

Travis Kelce decidió invertir en los parques temáticos Six Flags. La firma de JANA Partners, con sede en Nueva York, informó que trabajará con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs y con otros empresarios de alto perfil para “mejorar el valor para los accionistas y elevar la experiencia de los visitantes” en dicho parque, publicó People.

El jugador Travis Kelce invertirá en Six Flags junto con otros empresarios (Captura/SixFlags)

JANA Partners, Kelce, el ejecutivo de consumo Glenn Murphy y el magnate de tecnología Dave Habiger poseen en conjunto una participación del 9% en la compañía.

El socio director de JANA, Scott Ostfeld, reveló la inversión durante la Cumbre de Inversores Activos-Pasivos del Monitor 13D en Nueva York, según The Charlotte Observer.

La razón por la que Travis Kelce invertirá en Six Flags

Travis Kelce creció en Cleveland Heights, Ohio, a unos 112 kilómetros de Cedar Point, el parque de atracciones operado por Six Flags. En diversas ocasiones, el deportista se ha declarado fan de la cadena de parques de diversiones, por lo cual habría decidido invertir en la empresa.

“Soy fan de Six Flags desde siempre y crecí yendo a estos parques con mi familia y amigos”, declaró Kelce. “No podía dejar pasar la oportunidad de ayudar a que Six Flags sea especial para la próxima generación”, consignó Los Angeles Times.

En su cuenta de Instagram, el jugador expresó: “Tengo tantos recuerdos de este lugar. No podía dejar pasar la oportunidad de continuar la tradición. Es una locura imaginar que esto sea real, pero me encanta cuando la vida da un giro completo”, agregó el deportista.

El jugador compartió con sus seguidores la noticia a través de sus redes sociales (Instagram/@killatrav)

El impacto de la inversión del ala cerrada de los Kansas City Chiefs en Six Flags

Six Flags es el mayor operador regional de complejos turísticos de América del Norte, con 27 parques de atracciones, 15 parques acuáticos y nueve complejos en 17 estados de EE.UU., Canadá y México.

La empresa reportó una pérdida neta de US$99,6 millones en el segundo trimestre, en contraste con una ganancia de US$55,6 millones en el mismo período del año anterior. El número total de visitas a los parques cayó un 9%, hasta los 14.2 millones, según Los Angeles Times.

En agosto, el presidente y director ejecutivo de Six Flags, Richard Zimmerman, anunció que dejará su cargo a fin de año debido a las pérdidas de ingresos y a la baja asistencia en los parques de atracciones.

Zimmerman ocupa el puesto desde la fusión de la compañía, concretada el año pasado con Cedar Fair, el antiguo propietario de Carowinds, en una operación valuada en US$8000 millones.

Las acciones de Six Flags subieron un 17.7% tras conocerse la incorporación de Travis Kelce, y registraron un alza adicional del 5.1% en las operaciones posteriores al cierre. A pesar del repunte, las acciones acumulan una baja del 47% en lo que va del año, según NBC News.

Además de Kelce, el grupo de inversores también incluye al ejecutivo de consumo Glenn Murphy y al ejecutivo de tecnología Dave Habiger (Instagram/@killatrav)

Los nuevos socios se suman a las medidas impulsadas por Six Flags para atraer más visitantes, mejorar la experiencia de los huéspedes e impulsar un crecimiento rentable.

La compañía planea invertir más de US$1000 millones en nuevas atracciones durante los próximos dos años, y una de ellas es el lanzamiento de una montaña rusa en Magic Mountain, en Valencia.

Además, busca posicionarse como un parque de atracciones de gama media y más accesible, mucho más económico que una visita a los parques de Disney o Universal, de acuerdo con Los Angeles Times.