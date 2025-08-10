Es una leyenda del boxeo mexicano y revela cómo eran las visitas de “Los Chapitos” a Julio César Chávez Jr.

Después de la detención de Julio César Chávez Jr., en medio de acusaciones de presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, salió a la luz una entrevista reveladora. El entrenador Ignacio Beristáin confirmó que, en varias ocasiones, Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, visitó al boxeador mexicano.

Ovidio Guzmán iba a los entrenamientos de Julio César Chávez Jr., según su entrenador

“El Ratón”, apodo con el que se conoce a Ovidio Guzmán, hijo del exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, supuestamente acudió a los entrenamientos de Julio César Chávez Jr. cuando este practicaba en el Centro Ceremonial Otomí del Estado de México, según recogió El Universal.

El 14 de enero 2023 un juez mexicano libró orden de arresto por crimen organizado y contrabando de armas, municiones y explosivos DHS

En una entrevista para El Bloxgero, el reconocido entrenador confirmó que vio a Ovidio Guzmán platicar con Julio César Chávez Jr. en varias ocasiones, especialmente durante sus entrenamientos. “Llegó uno de los ‘Chapitos’ a verlo y platicó conmigo, pero nunca le pregunté quién era o a qué venía. Me di cuenta de que era él porque llevaba la camisa abierta y un escapulario”, relató.

Según el diario mexicano, el escapulario al que se refiere “Nacho” Beristáin es el mismo que portaba Ovidio cuando fue capturado por las autoridades en 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Beristáin contó que fueron los jóvenes del gimnasio quienes le revelaron la identidad del visitante, confirmando que se trataba de un narcotraficante de la célula criminal conocida como “Los Chapitos”. “Él (Ovidio) quiere mucho a Julio y lo apoyaba en todo, lo alentaban con porras, pero nada más hasta ahí”, agregó.

La versión de Beristáin sobre la detención de Chávez Jr.

El entrenador, que trabajó con diversas figuras del boxeo, detalló que los hijos de “La Leyenda” y de “El Chapo” Guzmán fueron juntos a la escuela. A pesar de su estrecha relación, Beristáin descartó que el “junior” forme parte del crimen organizado.

“No creo que (Chávez Jr.) haya llegado a tanto. Lo que pasa es que decía muchas incoherencias. Yo creo que se metió en un lío”, apuntó Beristáin, defendiendo al pugilista mexicano tras su reciente detención.

Los lazos de Julio César Chávez Jr. con Ovidio Guzmán

Según El País, la relación de Julio César Chávez Jr. con la familia de “El Chapo” Guzmán se remonta a hace una década, cuando conoció a su exesposa, Frida Muñoz Román. Muñoz Román era la viuda de Edgar Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante.

El boxeador conoce a algunos familiares de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: United States Department of Justice, Julio César Chávez Jr. Instagram

Chávez Jr. y Frida se casaron en 2018 y vivieron en Los Ángeles hasta 2024, cuando se separaron. Juntos tuvieron dos hijos, Julio y Julia, a los que se suma una hija de Frida de su anterior matrimonio.

Los lazos de Julio César Chávez Jr. con los integrantes del Cartel de Sinaloa van más allá de su matrimonio. El propio pugilista relató que “se lleva muy bien con Ovidio y con todos”. Incluso llegó a decir que Ovidio Guzmán es el tío de su hijastra, Frida Sofía Guzmán Muñoz, y por ello lo conocía bien y lo consideraba una buena persona.

No obstante, Chávez Jr. siempre intentó evitar que se le vinculara a él o a su familia con algún grupo criminal, argumentando que su entonces esposa llevaba años alejada de la familia Guzmán y que su único vínculo era la hija que tuvo con uno de los descendientes de “El Chapo”.

Detención y presunta relación de Julio César Chávez Jr. con el Cartel de Sinaloa

El pasado 2 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la detención de Julio César Chávez Jr. quien tiene una orden de captura activa en México por delitos relacionados con el crimen organizado, tráfico de armas y de drogas.

El hijo de “La leyenda” habría sido utilizado por el Cartel de Sinaloa para golpear y torturar a sus propios miembros que no obedecían órdenes de sus superiores, quienes eran usados como “sacos de boxeo”.