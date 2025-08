Julio César Chávez habló con su hijo tras su detención en Estados Unidos y reveló cómo lo encontró: “Está en shock”

El exboxeador mexicano Julio César Chávez confirmó que habló con su hijo, Julio César Chávez Jr., luego de que este fuera detenido por autoridades estadounidenses el pasado 2 de julio. La detención se produjo por supuestos problemas con su visa, lo que desencadenó una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cartel de Sinaloa.

“Está en shock” por su detención, dice Julio César Chávez sobre su hijo

Durante una entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la leyenda del boxeo azteca confirmó que ya tuvo oportunidad de hablar con su hijo y aseguró que “está en shock” por su detención en el país norteamericano.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Instagram/@ jcchavezjr

“Está en shock, no sabe lo que pasa; no se explica. Dice que, ¿cómo me acusan de todo esto, papá?”, comentó a las cámaras del programa “Siéntese quien pueda” (Univision). El deportista agregó que su hijo es inocente, que él no trafica armas, ni drogas y que las acusaciones serán contrastadas con pruebas.

Asimismo, el “César del boxeo” afirmó estar tranquilo y convencido de la inocencia de su hijo. “Todo se va a arreglar cuando se compruebe”, aseguró, mostrando su confianza en que la situación se resolverá favorablemente.

Desde su detención el 2 de julio pasado, se desconoce el paradero oficial del boxeador mexicano, aunque tras las declaraciones de su padre, se presume que continúa en una prisión de Texas, según consignó LatinUs.

Los abogados del hijo de “La leyenda” han solicitado al menos cinco amparos en México para evitar que el pugilista sea detenido cuando las autoridades de Estados Unidos lo deporten a territorio azteca, pero hasta el momento todos fueron rechazados.

Por qué detuvieron a Julio César Chávez Jr.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. detuvo a Julio César Chávez Jr. en Studio City, California, el pasado 2 de julio. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el exboxeador se encontraba en situación migratoria irregular, lo que motivó la intervención de las autoridades.

El DHS anunció en redes sociales el arresto de Julio César Chávez Jr. Foto: Homeland Security, X

De acuerdo con las autoridades, el pugilista fue detenido en Studio City, un barrio de Los Ángeles, California, debido a que contaba con una orden de arresto vigente por su supuesta participación en el crimen organizado, que se lo investiga por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, involucrado en el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Por su parte, la Fiscalía General de la República de México también confirmó que Julio César Chávez Junior enfrenta una acusación en el país por el supuesto tráfico de armas de fuego en 2023, así como que la dependencia fue notificada para la deportación del boxeador.

La relación de Julio César Chávez con el Cartel de Sinaloa

Después de la supuesta relación de Julio César Chávez Jr., las autoridades mexicanas confirmaron que desde 2019 existe una investigación contra el pugilista, derivado de una denuncia de Estados Unidos contra el Cartel de Sinaloa por tráfico de personas, armas y drogas.

De acuerdo con el multimedio mexicano Grupo Fórmula, el hijo del boxeador habría sido utilizado por el grupo criminal para golpear a sus propios miembros como “sacos de boxeo”. Supuestamente, era contratado por el cartel de “El Chapo” Guzmán para torturar a miembros que desobedecían las normas de la organización.

También se le señala con Néstor Isidro Pérez, alias “El Nini”, exjefe de sicarios de la facción denominada como “Los Chapitos”, quien era uno de los contactos que habrían contratado al pugilista para ejecutar los castigos internos del cartel.

Por su parte, Julio César Chávez padre comentó a Los Angeles Times, que su hijo conoce mucha gente que está involucrada en esas cosas (crimen organizado), puesto que vive en Culiacán y sería imposible no conocer a gente que está en eso. Sin embargo, afirma que eso no indica nada, ya que él en sus tiempos también conoció a muchos y “gracias a Dios nunca se me señaló”.