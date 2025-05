Es venezolano y tiene parole, pero el ICE lo arrestó en Chicago y puede ser deportado tras rapear contra “Donaltron”

El cantante urbano venezolano Claudio David Balcane, más conocido como Davicito, se encuentra, desde el 8 de abril, en el Centro de Detención Facility del condado de Dodge, en Wisconsin. Fue arrestado en la capital de Illinois por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sin una orden judicial.

La detención de Davicito en Chicago en medio de medidas migratorias reforzadas

La captura del artista ocurrió mientras se dirigía a un estudio de grabación. Según personas cercanas, la detención fue ejecutada por un grupo de agentes armados vestidos de civil, que lo abordaron al salir de su residencia. Davicito fue esposado en el suelo y trasladado directamente a Wisconsin. Desde entonces, permanece bajo custodia en una celda y con llamadas monitoreadas.

Davicito es un artista venezolano de 26 años que actualmente se encuentra bajo custodia de ICE Foto Instagram @davicitoreal

“Creemos que es criminalizado por tener tatuajes y ser migrante, por representar a los barrios venezolanos, pero también creemos que ICE probablemente lo ha detectado debido a los comentarios de odio sobre sus videos musicales”, manifestaron sus allegados en un artículo en The Latino Newsletter. “Nos preguntamos si esto no es también una violación a su libertad de expresión artística”, agregaron.

También sugirieron que los agentes de migración localizaron al artista mediante una publicación en redes sociales hecha minutos antes de salir de casa. En la misma, aparecía sin camisa e informaba que se dirigía a grabar.

La canción “Donaltron” y su sátira viral hacia las políticas migratorias de Trump

El arresto sucedió dos meses después de la publicación de su canción “Donaltron”, un tema en tono satírico que critica las políticas migratorias implementadas tras el retorno del presidente Donald Trump al poder.

El video de “Donaltron” fue lanzado el 5 de febrero de 2024 en YouTube. Interpretado por Davicito, junto a Junior Caldera y LuxorMaster, retrata en clave de humor el miedo a ser deportado. En la grabación audiovisual, aparece un actor disfrazado de Donald Trump y se simulan persecuciones por parte de agentes migratorios.

Con frases como “Donald Trump, no quiero que tú me deportes. Yo solo quiero papeles y que me sellen el pasaporte”, la canción critica el sistema de deportaciones y la incertidumbre de los migrantes en EE. UU. Desde su publicación, el video acumula más de 770 mil vistas.

Donaltron, la canción satira contra Donald Trump

Quién es Davicito

Nacido en Maracay, Venezuela, Balcane migró a Colombia en 2016 cuando era menor de edad. Posteriormente, se trasladó a Perú, donde tuvo a su primer hijo. En 2023 emprendió el viaje hacia EE.UU. y logró ingresar legalmente el 23 de abril de 2024 mediante una cita otorgada por la aplicación CBP One, bajo libertad condicional.

Su carrera musical resurgió tras publicar temas que relataban su travesía y la experiencia migrante. Su primera notoriedad llegó con una canción sobre el cruce del Darién, donde narra en clave realista los peligros del camino y la esperanza de una vida mejor.

¿De qué se lo acusa al artista venezolano?

Según fuentes cercanas que dialogaron con el medio El País, durante su arresto y traslado, agentes migratorios mostraron al artista el video de Donaltron y se burlaron del contenido.

Davicito afirmó que fue clasificado erróneamente como un posible miembro del grupo criminal Tren de Aragua debido a sus tatuajes, a pesar de haber sido liberado sin objeciones cuando ingresó inicialmente a EE. UU., por lo que asegura que su detención tiene más que ver con esto.

La defensa sostiene que esta clasificación es infundada y que el artista no tiene vínculos con organizaciones delictivas. La sospecha sobre sus tatuajes ya había sido aclarada por funcionarios fronterizos en su ingreso al país. Además, según explicaron sus allegados, no posee antecedentes penales ni en EE.UU. ni en los países donde vivió previamente.

Cantante latino, en peligro de ser deportado tras rapear contra el trato de "Donaltron" a los migrantes

El artista venezolano tiene actualmente un caso de asilo pendiente y el 31 de mayo se celebrará una audiencia clave para determinar si podrá continuar su proceso en libertad o será enviado a otro país. Claudio David Balcane es representado por el bufete Consumer Law Group de Chicago,equipo legal que busca evitar la deportación definitiva.

El futuro de Davicito en EE.UU. dependerá del resultado de su audiencia migratoria y de si logra obtener el apoyo de un patrocinador que garantice su estadía legal. Mientras tanto, continúa detenido, aislado y sin fecha clara de liberación.