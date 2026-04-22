Quién ganó las elecciones en Virginia: resultados de la enmienda constitucional
Los votantes acudieron a las urnas este martes 21 de abril para decidir sobre la redistribución de distritos electorales
Este 21 de abril, los votantes de Virginia acudieron a las urnas para votar un referéndum sobre la redistribución de los distritos electorales del Congreso. En una votación muy pareja, se impuso el “sí” según una proyección de AP.
Cómo fue la votación en Virginia
Recién a las 20.50 (hora local), AP confirmó que Virginia había aprobado la enmienda constitucional para rediseñar los distritos electorales del Congreso.
Cuando iba un 81% del conteo realizado, el “sí” se aseguró el triunfo con un 50,3% parcial, contra un 49,7% que se inclinó por el “no”.
Antecedentes de las elecciones especiales
Todos los centros de votación habituales abrieron a las 6 y cerraron a las 19 (hora local). Tal y como ocurrió en otros comicios, si la persona continuaba en la fila durante ese rango horario, podía votar.
En las primeras tres horas de apertura de urnas, el 4% de los electores presenciales ya había votado.
Desde el 8 de marzo hasta las 17 hs del 18 de abril fueron las votaciones anticipadas. De acuerdo con WUSA9, se emitieron más de 1.3 millones de votos anticipados y por correo en todo el estado, incluyendo 180 mil solo en el condado de Fairfax.
Por qué se celebraron estas elecciones especiales en Virginia
La enmienda propuesta permite a la Asamblea General de Virginia rediseñar los distritos electorales del Congreso antes del próximo censo.
Virginia rediseña los distritos electorales del Congreso cada diez años con la ayuda de una comisión tras el censo federal. La última vez fue en 2021.
Los 11 escaños actuales de Virginia en la Cámara de Representantes se dividen entre seis demócratas y cinco republicanos.
De aprobarse el nuevo mapa, les daría una ventaja potencial de 10 a 1 a los demócratas.
El llamado de Abigail Spanberger a votar y el contexto de la votación
Previo al cierre de las urnas, la gobernadora de Virginia remarcó la importancia de aprobar la propuesta.
A través de su cuenta de X, señaló que los estados demócratas se pusieron “manos a la obra” para cambiar los mapas tras la ofensiva iniciada por la administración Trump en Texas.
“El referéndum de redistribución de distritos gira en torno a una sola cosa: el afán de poder del presidente Trump El verano pasado, afirmó tener ‘derecho’ a más escaños en el Congreso, y los estados de todo el país se pusieron manos a la obra para concederle lo que exigía. Virginia, puedes oponerte. ¡Vota SÍ!“, dijo Abigail Spanberger antes de la votación.
En agosto del año pasado, los líderes republicanos de Texas decidieron modificar las circunscripciones electorales bajo la técnica conocida como “gerrymandering” (en español, manipulación de distritos electorales).
Con el nuevo trazado, el Partido Republicano cuenta con cinco nuevas en el Congreso de Estados Unidos. De esta forma, la delegación texana quedaría compuesta por 30 republicanos y apenas ocho demócratas.
“Texas ahora es el estado más rojo en el Congreso de Estados Unidos”, enfatizó el gobernador Greg Abbott en un video difundido en redes sociales. Virginia ahora le hará frente.
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