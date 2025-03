El músico venezolano que llegó a EE.UU. con un sueño pero fue deportado a la megacárcel de Bukele

Arturo Alejandro Suárez Trejo, un músico venezolano, llegó a Estados Unidos en 2024 con un sueño: impulsar su carrera artística. Sin embargo, en vez de un lugar en la industria musical, se ganó una plaza en la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador. Su esposa denunció que, pese a que sus papeles estaban en regla, fue deportado y acusado de integrar el Tren de Aragua.

Un sueño musical trunco: de Chile a ser detenido por el ICE en Estados Unidos

Arturo Suárez Trejo y su pareja, Nathalí Sánchez, vivieron varios años en Chile. En 2024, el joven cantante y compositor -cuyo nombre artístico es Suárez Vzla- tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos para desarrollar su carrera musical. Partió en septiembre de ese año, con el objetivo de trabajar, generar ingresos y luego reunir a su familia.

La mujer de Arturo Suárez Trejo afirma que no tiene vinculos con el Tren de Aragua Facebook: Nathali Sanchez

“No es un delincuente, mucho menos un terrorista. Es un hombre de bien, un artista que dejó su país para perseguir sus sueños y darle un mejor futuro a nuestra hija”, declaró Nathalí Sánchez, su esposa, a Efecto Cocuyo.

El 8 de febrero, agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron una redada en Carolina del Norte y lo arrestaron. “Lo detuvieron cuando estaba haciendo un videoclip musical con varias personas porque es cantante”, relató la mujer a Univisión.

La esposa no entiende por qué lo arrestaron, ya que según dijo, Trejo entró a Estados Unidos con CPB One el 3 de septiembre de 2024 por el puerto fronterizo de San Isidro, California, y tiempo después consiguió su número de seguridad social y un trabajo en el sector de construcción. “No es un delincuente, es un padre de familia”, afirmó la mujer, quien adelantó que no va a parar “hasta que lo liberen”.

Luego de su arresto, las autoridades lo llevaron a un centro de detención en Georgia. Según Nathalí, Arturo tenía la posibilidad de solicitar una salida voluntaria, pero no lograron contactar a un abogado a tiempo.

La mujer del músico muestra la foto con la que lo identificó en una prisión de El Salvador Facebook: Nathali Sanchez

Poco después, el músico fue trasladado a otro centro, en Texas, y el proceso se aceleró. “Lo iban a enviar a Venezuela”, pero no llegó. Suárez fue deportado junto a un grupo de venezolanos el 15 de marzo, pero en lugar de ser enviado a su país de origen, fue trasladado a El Salvador.

Cómo supo que el músico estaba en El Salvador y su reclamo: “Es inocente”

Al igual que otros familiares de venezolanos deportados y enviados a El Salvador, Nathalí descubrió que su marido estaba en la cárcel de máxima seguridad por una imagen que difundieron la Casa Blanca y el gobierno de Bukele. “Vi una foto en el noticiero, la comparé con una que tenía de él”, dijo. La clave para identificarlo fue el tatuaje que tiene en el cuello.

Nathalí inició una campaña en redes sociales para denunciar el caso de su pareja y reclamar su liberación Facebook: Nathalí Sánchez

En la foto Suárez aparece con la cabeza rapada, sentado en el suelo con otros reclusos, todos vestidos de blanco. “No es del Tren de Aragua. Es un apasionado de la música y el arte”, se quejó la esposa.

Desde su detención, Nathalí busca apoyo legal para demostrar la inocencia de Arturo Suárez y lograr su liberación. “No voy a descansar hasta que él sea libre y se haga Justicia”, concluyó,