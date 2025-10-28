Estados demócratas demandan para mantener la ayuda alimentaria de EE.UU. durante el cierre del gobierno

Alrededor de dos decenas de estados de Estados Unidos gobernados por demócratas demandaron el martes a la administración del presidente Donald Trump por su negativa a utilizar fondos de emergencia para preservar la ayuda alimentaria vital amenazada por el cierre del gobierno.

En su día 28, el enfrentamiento en el Congreso sobre el gasto está causando cada vez más dolor en el sector público, en tanto el sindicato más grande de empleados federales presiona a los demócratas del Senado para que reabran el gobierno.

Los cupones de alimentos se convierten rápidamente en uno de los puntos álgidos más urgentes del cierre, en vistas de que 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos están a punto de perder el acceso a esta ayuda vital para los comestibles a partir del sábado.

Los gobernadores demócratas de 23 estados y los fiscales generales demócratas de otros dos estados, junto con la capital Washington, piden a un juez federal en Massachusetts que anule las directivas del gobierno para que los estados retengan los beneficios.

Además, que dictamine que los funcionarios deben usar todos los fondos disponibles para mantener la ayuda alimentaria en funcionamiento.

Se introdujo una legislación en el Congreso para mantener los beneficios de este programa financiados durante el cierre, pero está lejos de ser firmada como ley.

Mientras tanto, los estados han estado alentando a los residentes que dependen de la ayuda a acudir a bancos de alimentos si sus beneficios se detienen.

