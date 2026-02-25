Revelan que el Departamento de Justicia ocultó entrevistas del FBI sobre una acusación contra Donald Trump

WASHINGTON.– En una nueva revelación de la saga del caso de Jeffrey Epstein que cayó como una bomba en esta capital, decenas de entrevistas a testigos del FBI sobre la investigación del fallecido depredador sexual fueron retenidas por el Departamento de Justicia el mes pasado, cuando publicó miles de archivos, entre ellas algunas relacionadas con la denuncia no verificada de una mujer que acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente hace décadas.

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP) U.S. Department of Justice

La investigación, publicada inicialmente por National Public Radio (NPR) y luego ampliada por The New York Times y la cadena CNN, refiere a memorandos del FBI que resumen las entrevistas de la agencia en relación con las denuncias realizadas en 2019 por una mujer que, luego del arresto de Epstein aquel año, declaró haber sido agredida sexualmente tanto por el financista como por Trump cuando ella era menor de edad.

Esos archivos –que no se hicieron públicos a pesar de una ley aprobada por el Congreso que exigía su divulgación– incluyen más de 50 páginas de entrevistas del FBI, así como notas de conversaciones con la mujer que acusó a Trump, señaló NPR en su artículo.

La existencia de los memorandos se reveló en un índice que enumeraba el material de investigación relacionado con su relato, el cual se hizo público. Según ese índice, el FBI realizó cuatro entrevistas en relación con sus denuncias y redactó resúmenes de cada una. Sin embargo, el Departamento de Justicia, que lidera Pam Bondi, solo publicó un resumen de las cuatro entrevistas, que describe sus acusaciones contra Epstein. Los otros tres no fueron dados a conocer.

Archivos publicados por el gobierno de Estados Unidos en relación con el fallecido y notorio delincuente sexual Jeffrey Epstein STAFF - AFP

Un registro de pruebas proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, en su momento cómplice y pareja de Epstein, incluye los números de serie de unos 325 registros de entrevistas con testigos del FBI. Sin embargo, más de 90 de ellos (más de una cuarta parte de la lista) no parecen estar presentes en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión de la CNN.

Los archivos públicos tampoco incluyen las notas de la entrevista subyacente, que el índice también indica que forman parte del expediente, señaló The New York Times, que hizo una revisión exhaustiva. El Departamento de Justicia publicó notas de entrevistas similares en relación con entrevistas del FBI con otros posibles testigos y víctimas de Epstein.

La oposición demócrata se hizo eco de la investigación periodística y denunció la “desaparición” de esos archivos. Los encargados fueron los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dedicada al esclarecimiento del caso Epstein y a controlar cómo el Departamento de Justicia desclasifica los documentos.

Otro lote de archivos publicados STAFF - AFP

Luego de la revelación de NPR, el miembro de mayor rango de ese comité, el congresista demócrata Robert García (California), indicó que revisó los registros del Departamento de Justicia y que pudo “confirmar que parece haber ocultado ilegalmente las entrevistas del FBI con la sobreviviente que acusó a Trump de crímenes atroces”.

García y otros legisladores demócratas que integran la comisión anunciaron que abrirán una investigación paralela sobre la decisión del Departamento de Justicia de no publicar esos documentos.

El departamento que lidera Bondi rechazó las acusaciones y pidió a los demócratas que dejen de difundir información engañosa. “Nada ha sido borrado. Si algunos documentos fueron retirados para eliminar los nombres de las víctimas, lo fueron solo temporalmente”, destacó.

Andrew Mountbatten Windsor, hermano menor del rey británico Carlos III y anteriormente conocido como el príncipe Andrés, sale de la comisaría de Aylsham en un vehículo el día en que fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público Phil Noble/Reuters - REUTERS

Ante un requerimiento de explicaciones, el Departamento de Justicia afirmó el lunes a The New York Times que “los únicos materiales que se han ocultado eran reservados o duplicados”. Y un día más tarde, el martes, señaló la posibilidad de que esos archivos pertenezcan a “una investigación federal en curso”. Los funcionarios no explicaron directamente por qué no se publicaron los memorandos relacionados con la denuncia de la mujer contra Trump.

La descripción de la mujer –de quien se resguarda el nombre– de haber sido agredida por Trump en la década de 1980 se encuentra entre varias acusaciones sin corroborar contra hombres conocidos, contenidas en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia.

Cuando los archivos se hicieron públicos a fines del mes pasado, los funcionarios los describieron como si incluyera todo el material enviado al FBI.

Un policía permanece en una de las entradas de Wood Farm, en la finca real de Sandringham, en Norfolk, al este de Inglaterra, el 19 de febrero de 2026, donde el ex príncipe Andrés fue arrestado más temprano ese mismo día JUSTIN TALLIS� - AFP�

“Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, declaró en ese momento el Departamento de Justicia mediante un comunicado.

El hecho de que esos registros no hayan aparecido profundizaron las dudas sobre cómo el Departamento de Justicia ha manejado la divulgación de los archivos del caso Epstein.

En un comunicado emitido el martes, la vocera de la Casa Blanca Abigail Jackson afirmó que Trump había sido “totalmente exonerado de cualquier delito relacionado con Epstein”.

El caso del financista neoyorquino –quien fue hallado muerto en prisión en 2019– se ha convertido en un terremoto interno entre los republicanos y un dolor de cabeza para Trump. En su discurso del martes por la noche sobre el Estado de la Unión, el presidente omitió el caso Epstein y la divulgación de los archivos.

El artista Kaya Mar posa con la más reciente edición de sus pinturas ante los medios frente al Palacio de Buckingham, en Londres, el viernes 20 de febrero de 2026, después de que Andrew Mountbatten-Windsor fuera arrestado y retenido durante horas por la policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público relacionada con sus vínculos con Jeffrey Epstein Kin Cheung� - AP�

Trump, que durante años mantuvo un estrecho vínculo con Epstein, ha negado sistemáticamente haber participado o tener conocimiento de los delitos sexuales por los que el financista fue acusado y llevado a prisión.

Otros archivos que –de acuerdo a las investigaciones periodísticas– se ocultaron al público pertenecen a otra mujer que fue testigo clave de la acusación en el juicio contra Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Algunos de esos documentos fueron retirados brevemente y puestos de nuevo en el sitio web del Departamento de Justicia la semana pasada, mientras que otros permanecen ocultos, según la comparación realizada por NPR del conjunto de datos inicial del 30 de enero con los que se encuentran actualmente en la página de la agencia.

En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein, el 28 de marzo de 2017 New York State Sex Offender Registry

Según la ley aprobada por el Congreso, el Departamento de Justicia puede censurar material que pudiera utilizarse para identificar a las víctimas de Epstein, que representara violencia o abuso sexual infantil, o que perjudicara una investigación federal en curso. Sin embargo, la norma prohíbe expresamente a los funcionarios federales retener o censurar material “por vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política” hacia figuras públicas.

Algunos legisladores y sobrevivientes de los abusos de Epstein criticaron al Departamento de Justicia por la forma en que gestionó las censuras. También advirtieron que se expusieron los detalles que identificaban a algunas víctimas y que se incluyeron fotos de mujeres jóvenes desnudas, mientras que el material relacionado con denuncias de abusos por parte de otros hombres había sido censurado en gran medida.