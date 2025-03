Estados Unidos confirmó el cheque de estímulo de 2025, pero quedan menos de 30 días para reclamar

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que los contribuyentes todavía tienen la oportunidad de reclamar sus cheques de estímulo de 1400 dólares, correspondientes al año fiscal de 2021. Sin embargo, el plazo para hacerlo vence el próximo martes 15 de abril, lo que quiere decir que quedan menos de 30 días de margen para presentar la declaración y recibir el beneficio.

¿Quiénes son elegibles para obtener el cheque de estímulo de US$1400?

El cheque de estímulo, también conocido como el tercer pago de impacto económico, fue distribuido en 2021 para ayudar a los ciudadanos a reponerse de la pandemia de Covid-19 que sacudió al mundo en 2020. Aquellos que no recibieron este pago en su momento aún pueden reclamarlo a través del Crédito de Recuperación de Reembolso, al presentar una declaración de impuestos.

Los pasos a seguir para obtener el cheque de estímulo antes de la fecha límite Unsplash

La web del IRS detalla cuáles son los criterios de elegibilidad:

Ingresos: individuos con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) de hasta US$75.000 y parejas casadas con uno de hasta US$150 mil dólares califican para el pago completo. Montos superiores pueden recibir una cantidad reducida.

individuos con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) de hasta US$75.000 y parejas casadas con uno de hasta US$150 mil dólares califican para el pago completo. Montos superiores pueden recibir una cantidad reducida. Dependientes: los contribuyentes pueden recibir pagos adicionales por cada dependiente reclamado en su declaración de impuestos de 2021.

los contribuyentes pueden recibir pagos adicionales por cada dependiente reclamado en su declaración de impuestos de 2021. Declaración de impuestos: aquellos que no presentaron una en 2021 debido a bajos ingresos deben hacerlo ahora para reclamar el bono.

Cómo reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso antes de la fecha límite

Forbes explicó que, aquellas personas que aún no recibieron el cheque de estímulo de 1400 dólares, es esencial que presenten su declaración de impuestos mediante un formulario 1040 o 1040-SR, que utilicen los programas gratuitos del IRS (como Free File) para presentar la documentación electrónicamente sin costo alguno y que corroboren el estado de su pago en línea.

Además de los cheques de estímulo, el IRS informó que aproximadamente 1,1 millones de ciudadanos estadounidenses aún no reclamaron los reembolsos de impuestos federales correspondientes al año fiscal 2021, los cuales suman alrededor de US$1000 millones en total. El reembolso promedio es de aproximadamente US$781, aunque en algunos estados este puede superar los US$900.

El SSI del Seguro Social de EE.UU. proporciona pagos mensuales para ayudar a cubrir las necesidades básicas Freepik

Asimismo, ciertos contribuyentes aún pueden calificar para otros beneficios fiscales si presentan su declaración a tiempo, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), diseñado para trabajadores de bajos ingresos.

La importancia de cumplir con el plazo de tiempo establecido

Es crucial presentar la declaración de impuestos de 2021 antes del martes 15 de abril de 2025, dado que, después de esa fecha, cualquier monto no reclamado del Crédito de Recuperación de Reembolso no podrá ser recuperado. El IRS enfatizó en su sitio web oficial que no presentar la declaración de impuestos antes del plazo límite implicará la pérdida permanente del cheque de estímulo de 1400 dólares y que no se hará ningún tipo de excepción al respecto.

dolares dólares Krystyna Marych - Shutterstock

Además, este incumplimiento podría afectar la elegibilidad para otros créditos fiscales y beneficios federales en el futuro. Ante esto, se recomienda no esperar hasta el último momento para evitar posibles retrasos o errores en el proceso.

