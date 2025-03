Elon Musk y el cheque de estímulo de US$5000: por qué está en riesgo y cuándo se podría cobrar

En febrero, un usuario de X sugirió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) realizara pagos directos a los contribuyentes estadounidenses con el 20% de sus ahorros. Esta propuesta captó la atención de Elon Musk, y el presidente Donald Trump afirmó que la tomaría en consideración. Sin embargo, el cheque de estímulo de US$5000 está en riesgo.

James Fishback , CEO de Azoria y fundador de Incubate Debate, explicó en qué consiste su propuesta a través de una publicación de X , en la que adjuntó cuatro páginas Se trata de “un cheque de reembolso de impuestos enviado a cada contribuyente, financiado exclusivamente con una parte de los ahorros generados por DOGE”, comentó el 18 de febrero.

, CEO de Azoria y fundador de Incubate Debate, explicó en qué consiste su propuesta a través de una , en la que adjuntó cuatro páginas Se trata de “un enviado a cada contribuyente, financiado exclusivamente con una parte de los ahorros generados por DOGE”, comentó el 18 de febrero. Según los cálculos de Fishback, el 20% de los US$2 billones que ahorraría el DOGE se otorgarían a algunos contribuyentes, lo que se traduce en cheques de US$5000 por hogar. Y explicó que solo aquellos con obligaciones tributarias recibirían el pago, por lo que los de ingresos más bajos no estarían incluidos.

A través de X, Fishback sugirió que el DOGE realizara pagos directos a los contribuyentes estadounidenses con el 20% de sus ahorros (@j_fishback/X) @j_fishback/X

Al día siguiente, según CBS News , Trump apoyó la idea en el marco de la Cumbre FII Priority, una conferencia de inversión en Miami patrocinada por entidades del gobierno de Arabia Saudita. “Estamos considerando devolver el 20% a los ciudadanos estadounidenses y el otro 20% para el pago de la deuda”, declaró. No obstante, algunos informes fiscales recientes podrían ser un obstáculo para su ejecución.

Por qué el cheque de estímulo de US$5000 está en riesgo

Si bien Trump expresó su interés, la propuesta de Fishback todavía no es una política oficial del gobierno, y podría no serlo a corto plazo. De acuerdo con Newsweek , informes fiscales recientes indican que los ahorros previstos por DOGE estuvieron lejos de cumplirse.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) informó un aumento del 5% en el déficit federal para febrero, lo que se vio impulsado por un incremento del 7% por ciento en el gasto en comparación con el mismo período del año pasado. Por otro lado, el gobierno federal obtuvo préstamos por valor de US$1.1 billones en los primeros cinco meses del año fiscal 2025, entre los que se incluyen US$308 mil millones solo en el mes pasado.

No obstante, los datos del CBO no son la única razón que pone en duda la viabilidad de la propuesta, sino que a esto se le suman las opiniones de los republicanos de la Cámara de Representantes. Si bien no suelen enfrentar una gran resistencia para aprobar iniciativas, no está claro cómo se tramitaría un cheque de estímulo en el Congreso, según USA Today .

Por ejemplo, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, afirmó: “La responsabilidad fiscal es lo que hacemos como conservadores. Esa es nuestra marca, y tenemos una deuda federal de US$36 billones. Tenemos un déficit gigantesco con el que lidiamos”.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, opinó sobre los pagos del DOGE a los contribuyentes (Scott Applewhite/AP) Scott Applewhite/AP

Por su parte, Celeste Maloy, republicana por Utah, compartió su principal preocupación: “Mi temor es que al enviar cheques de estímulo, se genere inflación, que estamos intentando controlar ahora mismo. Si ahorramos dinero, deberíamos ahorrarlo de verdad”, sentenció.

Cuándo se cobrarían los cheques de estímulo de DOGE

Según los planes de Fishback, los cheques deberían ser distribuidos una vez que DOGE alcance su plazo final en julio de 2026. Pese a esto, si los ahorros siguen sin ser alcanzados en el tiempo previsto, las fechas para cobrar los pagos podrían extenderse.

LA NACION