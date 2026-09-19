Estados Unidos lo reveló en 2025: “Golden Dome” y la capa de sensores espaciales a cargo de la Fuerza Armada y SpaceX

El gobierno federal de Estados Unidos desarrolla Golden Dome, un sistema de defensa antimisiles que contará con sensores espaciales, radares, interceptores y sistemas de comando para detectar y responder ante distintas amenazas. El proyecto fue anunciado por Donald Trump en mayo de 2025 y continúa en desarrollo durante 2026 con participación de SpaceX.

Cómo funcionará el Golden Dome que anunció Trump

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW, por sus siglas en inglés), la propuesta contempla una red integrada de sensores, sistemas de seguimiento, interceptores y herramientas de comando y control, en lugar de una única batería de misiles. El objetivo es detectar amenazas y coordinar respuestas durante diferentes etapas de vuelo.

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La capa espacial tendrá un papel importante. Los sensores ubicados en órbita podrán aportar información sobre objetivos aéreos y misiles, mientras otros sistemas procesarán esos datos para determinar su trayectoria y facilitar una eventual intercepción.

Golden Dome también busca integrar sistemas que EE.UU. ya utiliza, como el Ground-Based Midcourse Defense (GMD), además de sistemas Aegis y otros sensores terrestres.

La Fuerza Espacial desarrolla, a su vez, nuevas capacidades para ampliar la detección desde el espacio. En abril de 2026 presentó el programa Space-Based Airborne Moving Target Indicator, destinado a realizar un seguimiento permanente de amenazas aéreas desde órbita.

Qué papel tiene SpaceX en el Golden Dome de EE.UU.

SpaceX fue considerada desde las primeras etapas de “Golden Dome” como un posible participante en la arquitectura espacial. En 2025, Reuters informó que la compañía estaba entre las empresas evaluadas para desarrollar una red de satélites vinculada con el proyecto.

En mayo de 2026, la Fuerza Espacial adjudicó a SpaceX un contrato de 4160 millones de dólares para desarrollar el programa Space-Based Airborne Moving Target Indicator, destinado a crear una capacidad de detección y seguimiento de amenazas aéreas desde el espacio.

El gobierno de Donald Trump impulsa Golden Dome, un sistema de defensa multicapa terrestre, marítimo y espacial para proteger a EE.UU. AP Photo/Alex Brandon

La compañía también recibió en mayo otro acuerdo por US$2290 millones para desarrollar el Space Data Network Backbone, una red de comunicaciones espaciales destinada a transportar información.

De acuerdo con Reuters, estos contratos muestran que SpaceX tiene una participación concreta en capacidades espaciales de defensa, aunque no significa que controle toda la capa espacial de Golden Dome. La Fuerza Espacial mantiene una estrategia con múltiples proveedores.

En agosto de 2026, por ejemplo, la institución anunció nuevos acuerdos por US$615 millones para ampliar la participación de distintas empresas en el programa de sensores espaciales.

Cuánto costará el Golden Dome de EE.UU.

Trump planteó inicialmente una inversión de US$175.000 millones para el programa. Sin embargo, esa cifra no representa el costo definitivo.

Golden Dome también busca integrar sistemas que Estados Unidos ya utiliza Alex Brandon - AP

En mayo de 2026, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que un sistema nacional de defensa con capacidades similares a las planteadas para Golden Dome podría costar US$1,2 billones durante 20 años.

La CBO aclaró que se trata de una estimación sobre una arquitectura hipotética porque el Departamento de Guerra todavía no había publicado todos los detalles de la configuración definitiva. La oficina también señaló que el gobierno había calculado US$185.000 millones para desplegar su arquitectura objetivo durante una década, pero advirtió que ambas cifras abarcan períodos y alcances diferentes.