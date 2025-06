Esto se sabe de los agentes del ICE “atrapados” en un contenedor en África con migrantes deportados desde EE.UU.

Un grupo de 11 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) permanece confinado junto a migrantes deportados de Estados Unidos en un contenedor metálico en África. En específico, los extranjeros fueron trasladaron a Djibouti luego de que un juez de EE.UU. frenara un vuelo con destino a Sudán del Sur que violaba una orden judicial. Ahora enfrentan la amenaza constante de malaria y ataques con cohetes desde Yemen, según informes oficiales.

El juez Brian Murphy suspendió la deportación de un grupo de migrantes de Cuba, Vietnam, Myanmar, Laos y México. Según The Washington Post, el magistrado afirmó que el vuelo violaba su orden de no enviar personas a países donde no son ciudadanos sin antes darles la oportunidad de solicitar protección humanitaria.

La base militar estadounidense Camp Lemonnier fue improvisada como centro de detención tras la interrupción del vuelo Madote

En este contexto, la administración Donald Trump los desvió a Djibouti, donde se encuentra el único centro militar estadounidense en África. Por su parte, Mellissa Harper, funcionaria de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detalló que agentes y migrantes llegaron a ese destino sin preparación. A las pocas horas, comenzaron los síntomas de infección respiratoria.

Condiciones de encierro y malestar institucional: el caso de los agentes del ICE y los migrantes en Djibouti

Aunque el gobierno podrían haber elegido regresar a los migrantes a Estados Unidos, los trasladaron a Djibouti. Allí, a fines de mayo, los agentes del ICE convirtieron un contenedor en una instalación improvisada de detención en la base naval estadounidense Camp Lemonnier, según Harper.

Allí, los oficiales custodian a ocho personas condenadas por delitos graves, como:

Homicidio

Abuso sexual

Robo armado

Los agentes tienen turnos de 12 horas, utilizan un remolque como vivienda y trasladan a los migrantes de forma individual al baño o la ducha. Según Harper, el lugar tiene baja iluminación, lo que agrava los riesgos de su seguridad.

Además, la alta funcionaria del ICE también aclaró que empleados del Departamento de Defensa “han expresado frustración” por tener que convivir cerca de detenidos violentos.

Las temperaturas extremas, la contaminación y la falta de insumos complican el estado de salud de los detenidos

Enfermedades, calor extremo y contaminación: la crítica situación en Djibouti

Durante el día, las temperaturas superan los 100 °F (38°C). Por la noche, una nube de humo contaminante cubre el área debido a la quema de basura y desechos humanos en los alrededores. Algunos oficiales deben dormir con mascarillas N95 debido a la contaminación.

Harper informó que los afectados sufren tos, fiebre y dolores articulares. Tampoco pudieron acceder de inmediato a los tratamientos necesarios. Solo algunos días después consiguieron medicamentos básicos como paracetamol, gotas y aerosoles. Sin embargo, “no se sabe cuánto durarán los suministros médicos”, de acuerdo a la funcionaria.

Según el procurador general John Sauer, esta situación “interrumpe las operaciones de la base, consume recursos esenciales para el personal militar y perjudica la seguridad nacional estadounidense”.

Críticas a la decisión judicial y al Departamento de Seguridad Nacional

El gobierno estadounidense pidió a la Corte Suprema de Justicia anular la orden de Murphy bajo el argumento de que afecta su autoridad para ejecutar deportaciones cuando los países de origen no aceptan a los expulsados.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, culpó al juez por la situación. En ese sentido, aseguró que expuso a los agentes a condiciones insalubres y amenazas terroristas desde Yemen. “Es repudiable y patológico”, publicó en su cuenta de X.

Uno de los detenidos, Jesús Muñoz Gutiérrez, fue condenado por homicidio en Florida y enviado a Djibouti sin aviso a México. En concordancia, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos no siguió los protocolos y que estudian su posible repatriación.

Por otro lado, la abogada Trina Realmuto expresó su preocupación por el estado de salud los migrantes. Además, señaló que desconocen si están esposados y cómo los afecta el entorno.