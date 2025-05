Estos alimentos verán el impacto directo de los aranceles de Trump: sufre el paladar gourmet

Las nuevas políticas arancelarias impulsadas por el gobierno estadounidense empezaron a sentirse en los bolsillos de los consumidores. Con una tarifa base del 10% para casi todos los productos importados y tasas que superan el 40% para algunos países, la cadena alimentaria mundial se encuentra en un momento de tensión.

Mariscos: del mar al plato norteamericano, pero con recargo

Un informe de The Take Out explica que cerca del 80% de los mariscos consumidos en Estados Unidos son importados. Canadá, Chile, India, Indonesia y Vietnam son algunos de los principales proveedores, y varios de ellos se verán afectados por los nuevos aranceles.

El 80% de los mariscos consumidos en EE.UU. son importados, y ahora aranceles de hasta el 46% afectarán a proveedores como Vietnam e India Canva

Vietnam enfrentará un impuesto del 46%, mientras que India y Indonesia tendrán que afrontar tasas del 26% y 32%, respectivamente.

Estos aumentos podrían traducirse en incrementos significativos en productos como el bagre vietnamita o los camarones indios.

Incluso los productos locales podrían verse afectados. Por ejemplo, la langosta de Maine suele procesarse en Canadá, lo que genera costos dobles si ese país también se ve alcanzado por tarifas.

Café: la taza que se encarece más allá del clima en Estados Unidos

El café ya se encontraba entre los productos con precios elevados por razones climáticas y de oferta. Ahora, los aranceles podrían hacer que esa tendencia se agrave.

El 99% del café que se consume en EE.UU. es importado, según la National Coffee Association.

Países como India, Vietnam e Indonesia, todos bajo nuevas tarifas, son algunos de los principales exportadores.

Incluso el café brasileño, que enfrenta un arancel del 10%, podría aumentar su precio al consumidor en la misma proporción.

Frutas tropicales: bananas, mangos y piñas bajo presión arancelaria

Las frutas exóticas suelen provenir del exterior, y no escaparán a la nueva política comercial.

El aumento de los aranceles podría generar un alza anual de hasta US$250 millones en el costo total de las bananas, según la Banana Association of North America.

La mayoría proviene de Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala y Costa Rica.

Un informe de Rabobank proyectó subas de hasta el 18% anual en el precio minorista de frutas como la papaya, el mango y la piña.

Palta: cuando el guacamole se vuelve un lujo para los norteamericanos

Aunque aún no se confirmaron tarifas nuevas para México, el escenario genera inquietud. El 90% de las paltas que se consumen en EE.UU. provienen de allí, y un arancel del 25% podría cambiarlo todo.

Un estudio del Council on Foreign Relations proyectó que un arancel del 25% elevaría el precio de importación por unidad de US$1 a US$1,25.

Esto se traduciría en un precio de venta al público de US$1,75 por unidad, frente al valor actual de US$1,50.

El aumento representa una suba del 17% para uno de los productos estrella del mercado.

Tomates: el aumento en Estados Unidos ya tiene fecha

A diferencia de otros productos que podrían ser impactados más adelante, los tomates ya tienen fecha límite. Desde el 14 de julio de 2025, las importaciones mexicanas recibirán un arancel superior al 20%.

México es uno de los mayores exportadores de tomates a EE.UU.

Se estima que los precios podrían subir hasta un 50%, de acuerdo con Mexico Business News .

. Aunque la medida busca favorecer al producto local, en la práctica puede generar una suba generalizada en todas las variedades.

Tomates mexicanos, clave para EE.UU., enfrentarán aranceles superiores al 20% desde julio 2025, con precios que podrían subir hasta un 50% Canva

Arándanos: los aranceles también cruzan la frontera

Los arándanos no solo son caros en góndola por su estacionalidad. Algunos estadounidenses son enviados a Canadá para ser procesados y luego reingresan al territorio, lo cual podría duplicar los costos por los aranceles en ambas direcciones.

Canadá representa un eslabón crucial en la cadena de procesamiento.

Además, países como Japón, Vietnam y Malasia, grandes proveedores de arándanos congelados o secos, enfrentan tarifas de hasta el 46%.

Los productores podrían trasladar estos costos al consumidor final, haciendo aún más exclusivo el acceso a estos frutos.

Coco y derivados: leche, un artículo de lujo en almacenes asiáticos en Estados Unidos

El coco merece una mención aparte. Sus derivados, como la leche de coco, son esenciales en muchas cocinas, y están a punto de encarecerse.

Tailandia, uno de los principales exportadores de leche de coco, enfrenta un arancel cercano al 40%.

Algunos investigadores creen que estas alzas golpearán con más fuerza a las comunidades minoritarias, donde estas tiendas son esenciales.

En paralelo, Filipinas ve una oportunidad: con un arancel menor del 17%, podría ganar terreno como proveedor alternativo en este rubro, según declaraciones del secretario de Comercio a BusinessWorld.

Aceite de oliva: escasez, inflación y ahora aranceles

El aceite de oliva ya estaba en alza debido a malas cosechas en Europa. Los aranceles prometen empujar aún más ese precio hacia arriba.

EE.UU. consume el 15% del aceite de oliva mundial, pero solo produce el 2%, según el Departamento de Agricultura.

España, Italia y Grecia son los principales exportadores hacia EE.UU.

El aumento en el precio podría extenderse no solo al aceite en su formato puro, sino también a salsas y productos industrializados que lo contienen.

EE.UU. solo produce el 2% del aceite de oliva que consume; aranceles a España, Italia y Grecia agravarán su precio ya en alza Canva

Más alimentos con subas en Estados Unidos por los aranceles

A la lista de productos importados cuyos precios ya comenzaron a subir por efecto de los nuevos aranceles, se suman más alimentos que también podrían impactar el bolsillo de los consumidores en Estados Unidos.