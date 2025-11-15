Estos son los autos con el mayor valor de reventa de EE.UU., según un ranking
El informe reveló que una marca japonesa destaca por encima de la competencia; la confianza de los consumidores la ubicó en el primer lugar
En el mercado automotor de Estados Unidos, no todos los vehículos pierden su valor al mismo ritmo. Aunque el uso diario provoca el desgaste natural y la depreciación, algunos modelos logran conservar mejor su precio con el paso del tiempo. Un reciente análisis de autos comprados en 2022 reveló cuáles son los que mejor mantienen su cotización de cara a la reventa y representan una inversión más segura para sus propietarios.
Ranking 2025: los autos con el mayor valor de reventa en EE.UU., según U.S. News
Al momento de adquirir un automóvil, las personas tienen en cuenta tanto las características como las posibilidades de venderlo en el futuro. Para ayudar a los compradores, US News realizó un estudio en el que indicó cuáles son los vehículos que respaldan mejor la inversión.
Para elaborar el informe, el medio comparó el promedio de los precios de venta sugeridos máximo y mínimo cuando estos modelos eran nuevos con los valores promedio máximo y mínimo pagados. Luego calculó la diferencia promedio entre la cotización original y la actual de reventa.
El ranking de los autos con el mayor valor de reventa, según el sitio, es el siguiente:
- Toyota Corolla Cross: una depreciación media a tres años del 2,63%. La diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido fue de 662 dólares.
- Toyota 4Runner: depreciación media a tres años del 4,85%. La diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido fue de US$2209.
- Toyota C-HR: depreciación media a tres años del 4,89%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$1260.
- Subaru Crosstrek: depreciación media a tres años del 4,90%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$1277.
- Toyota Tacoma: depreciación media a tres años del 5,34%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$2040.
- Ford Mustang: depreciación media a tres años del 5,41%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$2822.
- Nissan Versa: depreciación media a tres años del 5,74%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$993.
- Toyota Sienna: depreciación media a tres años del 5,80%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$2515.
- Honda Civic: depreciación media a tres años del 5,84%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$1536.
- Toyota RAV4: depreciación media a tres años del 7,90%. Diferencia promedio con respecto al precio de venta sugerido de US$2524.
Toyota, Subaru y Honda: las marcas que mejor conservan su valor de reventa en EE.UU.
El informe resaltó a Toyota por encima del resto en cuanto a los precios de reventa en el país norteamericano. La marca mantuvo su reputación de fiabilidad y ocupó cuatro de los cinco primeros lugares.
A principios de 2025, Toyota fue destacada como la cuarta marca de automóviles más fiable de Estados Unidos, según Visual Capitalist. La lista fue encabezada por Lexus, al que le siguieron Buick y Mazda.
Otras empresas japonesas, como Subaru, Honda y Nissan, también sobresalen en el ranking. Este dato remarca el liderazgo de las compañías del país asiático en relación con la confianza de los conductores sobre la depreciación de sus vehículos.
Consejos antes de comprar un auto en EE.UU.: mantenimiento, seguridad y financiamiento
De acuerdo con el sitio Consumer Reports, las personas que buscan adquirir un rodado en el país norteamericano deben hacerse las siguientes preguntas antes de avanzar:
- ¿Qué sistemas de seguridad se incluyen?: los vehículos no siempre tienen equipamiento de serie, sino que algunos pueden estar agrupados en diferentes paquetes opcionales.
- ¿Tiene “extras” esenciales?: pagar por funciones innecesarias podría significar un gasto adicional injustificado. Los expertos aconsejan investigar las capacidades del coche antes de ir al concesionario.
- ¿Cuánto costará el mantenimiento?: algunos autos nuevos incluyen mantenimiento gratuito, mientras que otros podrían ser muy costosos. Recomiendan consultar el programa de mantenimiento recomendado en el manual del propietario o en la página web del fabricante.
- ¿Tiene suficiente espacio de almacenamiento?: el usuario podría necesitar espacio adicional para cargar en el baúl herramientas, una silla de ruedas plegable o un carrito para bebé.
En caso de que necesite saber si es mejor comprar un vehículo usado o uno nuevo, Bank of America señala las ventajas y desventajas. Los autos que ya fueron utilizados por otra persona en general tienen un precio de compra más bajo, menor depreciación y tarifas de matriculación y licencia inferiores.
No obstante, estos vehículos pueden tener una tasa de interés más alta en su préstamo o arrendamiento de automóvil. Además, los costos de mantenimiento son potencialmente más elevados.
Por este motivo, la institución financiera sugiere visitar concesionarios y realizar pruebas de manejo antes de tomar la decisión definitiva.
