Los cinco errores comunes que se deben evitar a la hora de comprar un auto en EE.UU. este 2025, según los expertos

Comprar un auto nuevo es una de las decisiones más complejas para las personas que se encuentran en Estados Unidos. La elección de un vehículo que se adapte a las necesidades, la marca, la seguridad y, en especial, la forma de pago, son factores clave. Muchos se comprometen a pagar más de lo que pueden para adquirir el coche de sus sueños, lo que genera problemas financieros a largo plazo.

Cuáles son los errores comunes a la hora de comprar un auto en 2025

Edmunds, un sitio especializado en la compra de autos, advirtió a AP sobre un problema común: la tentación de comprar un vehículo más caro y comprometerse a pagar una mensualidad excesiva. Para evitarlo, el portal identificó cinco errores comunes que las personas deben evitar antes de firmar el contrato.

Los autos seminuevos son una buena opción de compra (Pixabay)

Comprar un auto sin prudencia

Actualmente, el precio promedio de un vehículo nuevo es de US$49.000. Esto lleva a muchos compradores a estirar su presupuesto y aceptar plazos de entre 72 y 82 meses. Si bien una camioneta de lujo puede parecer asequible gracias a estos planes, lo ideal es adquirir una unidad con un plazo de no más de 60 meses y que su costo mensual no supere el 20% del sueldo neto.

Esperar al concesionario para buscar un préstamo

La mayoría de los préstamos ofrecidos en los concesionarios suelen incluir tasas de interés muy altas y cargos ocultos. La mejor opción para evitar esto es acudir al concesionario con un préstamo preaprobado de un banco. De esta forma, el comprador puede negociar mejores condiciones y evitar sorpresas desagradables.

No considerar un auto seminuevo

Adquirir un vehículo nuevo es una gran satisfacción, pero no siempre es la mejor decisión financiera. Hoy en día, muchas agencias ofrecen autos usados certificados que incluyen garantías y cuestan miles de dólares menos que sus equivalentes nuevos. Además, la mayoría de los vehículos nuevos pierden entre el 20 y el 30% de su valor en el primer año de uso.

Incorporar un déficit negativo a un nuevo préstamo

Este error ocurre cuando una persona solicita un financiamiento de seis años o más, pero cambia de vehículo antes de liquidar la deuda. Al hacerlo, traslada el saldo anterior al nuevo auto. Los expertos recomiendan quedarse más tiempo con el vehículo actual o hacer pagos adicionales para liquidar la deuda y recuperar el equilibrio financiero.

No usar el departamento de ventas por internet

La mayoría de las marcas de automóviles cuentan con departamentos de ventas por internet, los cuales a menudo tienen mejores ofertas que las sucursales. Si ya se tiene en mente el modelo a comprar, esta es una buena opción para ahorrar tiempo y dinero.

Prepararse para una negociación

Marty Wiener, experto en autos, explicó en el podcast The Tosh Show que es importante prepararse para una negociación a la hora de comprar un auto. Antes de ir a un concesionario es fundamental comparar precios del modelo que se quiere adquirir y no ceder ante la presión de los vendedores.

Los autos seminuevos cuentan con garantías y certificaciones que los hacen una buena opción de compra (Archivo) Shutterstock

Asimismo, es importante durante la negociación no hablar sobre el financiamiento mensual, sino del precio total del vehículo, ya que muchos manipulan este dato para tener mejores comisiones y ajustan los montos a su conveniencia.

Recomendaciones postventa de un auto en EE.UU.

El experto indicó que, después de firmar el contrato, muchas firmas ofrecen productos adicionales como garantías extendidas, seguros de pintura y otros servicios, lo que puede incrementar aún más el gasto.

El tipo de servicio que presta cada compañía y su solidez frente a un siniestro son variables a tener en cuenta antes de contratar

Lo recomendable es, si ya se pensó en no adquirir equipamiento extra, no hacerlo. De igual manera, se recomienda revisar y conservar una copia del contrato final para futuras aclaraciones.