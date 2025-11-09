En Estados Unidos: cuál es el precio de una camioneta Toyota Corolla Cross en noviembre 2025

La camioneta Toyota Corolla Cross adquirió gran popularidad en el mercado de Estados Unidos, con seis modelos disponibles. En noviembre de 2025, este SUV presenta un precio base de 24.635 dólares, que varía en función de las versiones combustible e híbrida.

Modelos y precios de la Toyota Corolla Cross en Estados Unidos

La automotriz japonesa destacó que este vehículo está diseñado para “convertir cada viaje en una historia digna de contar”. La Toyota Corolla Cross 2026 presenta seis modelos disponibles, tres de ellos en combustible y los otros tres híbridos.

Con tres modelos combustible y tres híbridos, presenta una combinación entre potencia y eficiencia toyota.com

Los aspectos más resaltados de esta camioneta son la combinación y equilibrio entre potencia y eficiencia para distintos tipos de terreno. Los modelos y precios disponibles en noviembre de 2025 son:

Versión combustible

Toyota Cross 2026 L: desde US$24.635 , presenta faros delanteros LED y luces automáticas, ventilación en los asientos del conductor y el copiloto, y un sistema multimedia de seis altavoces y una pantalla de ocho pulgadas.

, presenta faros delanteros LED y luces automáticas, ventilación en los asientos del conductor y el copiloto, y un sistema multimedia de seis altavoces y una pantalla de ocho pulgadas. LE: desde US$26.965 , cuenta con un monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero y carga inalámbrica.

, cuenta con un monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero y carga inalámbrica. XLE: desde US$29.560, posee llantas de aleación de 18 pulgadas y una pantalla táctil multimedia de 10,5 pulgadas.

Versión híbrida

S: desde US$28.995 , esta camioneta de estilo deportivo cuenta con parachoques delantero y trasero, así como retrovisores exteriores eléctricos y un panel de instrumentos digital de siete pulgadas.

, esta camioneta de estilo deportivo cuenta con parachoques delantero y trasero, así como retrovisores exteriores eléctricos y un panel de instrumentos digital de siete pulgadas. SE: desde US$30.315 , posee carga inalámbrica, seis altavoces y pantalla de ocho pulgadas, y monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero.

, posee carga inalámbrica, seis altavoces y pantalla de ocho pulgadas, y monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero. XSE: desde US$33.030, presenta llantas de aleación de 18 pulgadas, un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y pantalla táctil multimedia de 10,5 pulgadas.

Este modelo adquiere popularidad en el mercado estadounidense este 2025 toyota.com

Funciones y tecnología de la Toyota Corolla Cross en noviembre de 2025

Esta versión de la Toyota cuenta con tracción integral en las cuatro ruedas y los modelos híbridos cuentan con la función de cambiar de marcha de forma directa desde el volante. Además, presenta puertas traseras eléctricas y un sistema de seguridad incorporado, el Toyota Safety Sense 3.0.

La Toyota Hybrid tiene suspensión deportiva y una eficiencia de 46 millas por galón (19 kilómetros por litro) en ciudad. En carretera, posee 39 mpg (16,5 km/l). Por su parte, la versión combustible cuenta con un consumo combinado estimado de 32 mpg (51,4 km/l).

La Toyota Corolla Cross cuenta con sistema de seguridad incorporado y conectividad inalámbrica toyota.com

En tanto, este vehículo tiene conectividad a servicios como Remote Connect (para bloquear y desbloquear puertas o localizar el auto desde la aplicación), Drive Connect (con navegación en tiempo real), centro de respuesta y Wi-Fi.

Novedades en la Toyota Corolla Cross 2026 en EE.UU.

Desde el diseño exterior hasta el espacio interior, esta camioneta presenta novedades también en sus funcionalidades. Por ejemplo: