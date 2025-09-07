Estuvo oculto por décadas y ahora rompió un récord: pagan US$3.6 millones por el sable de luz original de Darth Vader

El 4 de septiembre de 2025, la casa de subastas Propstore ofreció al público más de mil objetos de las series y películas más legendarias de Hollywood. La estrella del evento fue el sable de luz de Darth Vader que apareció en la trilogía original de Star Wars (La Guerra de las Galaxias), el cual rompió un récord de venta.

El sable de luz de Darth Vader fue vendido en más de US$3.6 millones

Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, Propstore organizó una serie de subastas en su evento llamado Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025. Dentro del programa, hubo 1106 lotes a la venta.

La variedad de series y películas a las cuales pertenecen los objetos subastados fue amplia: Alien, Star Trek (Viaje a las estrellas), Ace Ventura, Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe), y eso solo por mencionar algunos ejemplos. Una de las franquicias que no faltó en el evento fue Star Wars.

El artículo de La guerra de las Galaxias que más llamó la atención de los coleccionistas fue el sable de luz original que usó Darth Vader en The Empire Strikes Back (El Imperio contraataca) y en Return of the Jedi (El retorno del Jedi), en 1980 y 1983, respectivamente.

Propstore estimó que esta pieza se vendería en US$1 millón o US$3 millones durante la subasta del 4 de septiembre. Las estimaciones fueron superadas, porque al final el nuevo dueño del sable se lo llevó por US$3.654.000.

De acuerdo con la empresa, esa fue la mayor cantidad de dinero que alguien ofreció en una subasta por un artículo de Star Wars.

Por qué el sable de luz fue tan codiciado

Durante la grabación de un programa o película, es común que existan varias copias de un mismo objeto. Algunos de ellos se vuelven más valiosos para los fanáticos porque fueron autentificados mediante un proceso conocido como screen-matched.

Propstore confirmó que el sable de luz presentó el mismo desgaste que se observa en las imágenes de las películas (Propstore Auction)

Como explicó Propstore, esta técnica consiste en comparar las piezas de utilería con la versión final que se vio en la pantalla. Gracias a la presencia de marcas, rasguños, manchas y otras imperfecciones, los expertos son capaces de certificar la originalidad los artículos.

La casa de subastas aseguró que el sable de luz que ofrecieron fue la versión principal que se utilizó durante las escenas de batallas en The Empire Strikes Back y Return of the Jedi.

En Star Wars lo usual era que cada actor tuviera dos sables: el que solo contaba con la empuñadura para guardarlo en sus cinturones y el que empleaban para pelear. Los especialistas confirmaron que el arma subastada estuvo en manos del actor David Prowse y del doble de riesgo Bob Anderson.

Brandon Alinger, uno de los expertos de Propstore, explicó en un video de YouTube que esta es la primera vez en décadas que ese sable de luz es visto por el público, porque antes de ser ofertado fue parte de una colección privada.

Qué otros objetos fueron parte de la subasta del 4 de septiembre

Propstore no muestra al público los precios de todos sus artículos vendidos. Sin embargo, todavía es posible ver qué piezas de utilería fueron parte de los lotes subastados el 4 de septiembre junto con el sable de luz de Darth Vader.

El 4 de septiembre de 2025 se subastaron 433 objetos de series y películas (Propstore Auction)

Entre los 433 artículos que estuvieron disponibles ese día se encontraron: