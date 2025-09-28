Europa resiste la remontada de EEUU y revalida el título de la Ryder Cup

El equipo de Europa sobrevivió este domingo a una espectacular reacción de Estados Unidos para retener el título de la Ryder Cup de golf en Nueva York gracias a un agónico putt del irlandés Shane Lowry.

El combinado local arrancó el día con una desventaja de siete puntos pero encendió a sus aficionados del campo de Bethpage Black, en Farmingdale (estado de Nueva York), amagando con lograr la mayor remontada de la historia del evento.

Las derrotas de Rory McIlroy, Jon Rahm, Tommy Fleetwood y Justin Rose hicieron tambalear a Europa, pero el sueco Ludvig Aberg venció a Patrick Cantlay 2&1 y Matt Fitzpatrick, a pesar de desperdiciar una ventaja de cinco arriba después de siete hoyos, empató con Bryson DeChambeau, dejando a los visitantes al borde del triunfo.

Lowry acabó de golpe con las esperanzas de los miles de aficionados estadounidenses al convertir un putt de 1,8 metros que sellaba un empate con el estadounidense Russell Henley.

Ese medio punto era el que necesitaba Europa para colocarse en ventaja 14-11 y asegurar su segunda corona seguida en este emblemático torneo bienal.

Aunque Estados Unidos empatara el marcador, ganando los tres partidos restantes, Europa mantendría el título por su condición de campeón de la pasada edición, celebrada en 2023 en Roma.

"Estas fueron las dos horas más difíciles de toda mi vida. Simplemente no puedo creer que ese putt haya entrado", declaró un emocionado Lowry.

"Mientras caminaba hacia el (hoyo) 18 me dije: 'Tengo una oportunidad de hacer la cosa más genial de mi vida'. La Ryder Cup significa todo para mí", afirmó.

bur-gbv/raa/