Eurovisión 2022: cómo verlo online y quiénes son los reconocidos anfitriones

El Festival de la Canción de Eurovisión está muy próximo y serán tres shows los que se disfrutarán esta semana completamente en vivo. Los anfitriones, que aprovecharán para dar la bienvenida a Turín a todos los espectadores del concurso antes de la primera semifinal, se dijeron muy contentos de colaborar en este proyecto, pues sin duda es una experiencia única y, en sus palabras, un gran reto.

¿Quiénes son los anfitriones del Festival de la Canción de Eurovisión 2022?

Los tres anfitriones aseguraron estar felices y listos para iniciar el show Eurovisión

Los anfitriones de la edición de este concurso serán Alessandro Cattelan, Laura Pausini y Mika, quienes harán que el público disfrute del ameno momento con ayuda de su carisma y experiencia en otros programas de canto.

Los tres aseguraron que es un nuevo reto para ellos, dado que han colaborado para grandes marcas y se han presentado en escenarios memorables, pero ninguno tan majestuoso como el de Eurovisión.

Laura Pausini

Laura, de 47 años, es una reconocida cantante originaria de Faenza, Italia, ganadora de múltiples premios internacionales a lo largo de su carrera no solo como intérprete, sino también como productora, compositora y conductora de televisión italiana. Su mayor característica es que canta en varios idiomas, principalmente en italiano y español, pero también ha grabado en portugués, inglés, francés, y catalán.

Pausini dijo que es un reto estar en medio de un proyecto con una selección de canciones de todo Europa, pero que lo tomará como un gran aprendizaje: “Es interesante porque es una oportunidad para nosotros, la audiencia, de aprender y descubrir. Todo ello a través de la música en otro idioma. ¡Estoy enamorada de esto! Esto, para mí, es la vida”.

Además, lo consideró emocionante por poder conectarse con la música desde otra perspectiva: “Fue un viaje intenso, pero quería lanzarme porque es muy emocionante, algo muy nuevo para mí. Este es un concurso que nos puede ayudar a mantenernos en contacto con los sonidos europeos, y promover la unidad”, puntualizó.

Alessandro Cattelan

El italiano de 41 años es el de mayor experiencia entre los tres anfitriones, pues ha participado principalmente en programas musicales como The X Factor y algunos otros shows de comedia, pero a pesar de eso, está consciente del gran escenario que va a pisar en el Festival.

Damiano David de Måneskin de Italia interpreta la canción ganadora "Zitti e buoni" en la Gran Final del Festival de Eurovisión de 2021 (Foto de Dean Mouhtaropoulos / Getty Images) Dean Mouhtaropoulos - Getty Images Europe

“En mi carrera, principalmente he hecho dos géneros diferentes de presentador de televisión: programas musicales y cosas de comedia. Eurovisión es grande. Los escenarios de MTV eran grandes, el escenario de The X Factor es enorme, pero este es más grande. Más grande que todo lo que he hecho antes”, enfatizó.

Mika

Por su parte, Michael Holbrook Penniman Jr. , más conocido como Mika, es un cantante y compositor de origen líbano-británico, que también se unirá a la hazaña del Festival de la Canción de Eurovisión. Está emocionado por lo que se viene, pero intentó relajarse al decir que será todo un reto, pero no tanto como el de los artistas que se presentarán: “Tenemos el trabajo menos difícil, en comparación con los artistas que tienen que presentarse a sí mismos y a sus canciones. Llegamos a hablar, reír y divertirnos”.

¿Cuándo y cómo ver Eurovisión 2022?

La primera semifinal será este 10 de mayo, seguida de otra el día 12 y la gran final el próximo 14 de mayo. Todo se puede seguir a través de los canales oficiales de Eurovisión: YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook.