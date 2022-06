Eva Mendes mandó al frente a Ryan Gosling con un descabellado pedido que hizo en el rodaje de Barbie

La película live action de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, se encuentra en pleno rodaje en Venice Beach, de Los Ángeles y las imágenes de esta fase de filmación han aparecido en más de una ocasión en redes sociales desde la revelación inicial el 15 de junio. En las últimas, Margot Robbie, quien interpretará a Barbie, y Ryan Gosling, quien hará del atractivo Ken, lucen atuendos combinados en colores brillantes y fluorescentes, justo como los sets que usaba la muñeca hace algunas décadas, específicamente en los años 80, en su faceta de patinadora.

Mientras llega el día de su estreno en cines, proyectado para el verano del norte de 2023, se ha convertido en una de las películas más comentadas pese al tiempo que resta; pero no todos los comentarios han sido positivos, incluso la primera vez que Warner Bros publicó una fotografía de Ryan Gosling caracterizado, los usuarios de Twitter hicieron memes y otros comentarios sobre la selección de actores. “No recuerdo que Ken tuviera arrugas”, “amo a Ryan, pero Tyler Cameron era perfecto para el papel”, “Ryan es guapo, pero hace a un Ken no tan lindo”, fueron algunos de los más crueles.

Margot Robbie y Ryan Gosling interpretarán a Barbie y Ken en una película

Pero los comentarios no se quedan ahí, ya que decenas de críticas están dirigidas al futuro de sus carreras en el cine. Algunos fans opinan que la decisión de participar en esta película es una medida desesperada que ninguno de los dos, Margot y Ryan, necesitaba. Sin embargo, la trayectoria de la directora Greta Gerwig, conocida por Lady Bird y Mujercitas, motiva a otro sector con respecto al giro que pudiera darle a la historia de una muñeca diseñada para ser perfecta desde sus orígenes y que se ha transformado a través del tiempo para adaptarse a los nuevos conceptos.

Eva Mendes defendió a Ryan Gosling de las críticas por su papel de Ken en la película de Barbie

Otras fotos han rondado las redes sociales con looks diferentes, una de ellas los muestra vestidos de forma coordinada como vaqueros con sombreros, pantalones amplios y flecos que cuelgan de sus camisas. Las críticas han sido tan rudas que Ryan Gosling ya tiene una defensora. Se trata de la actriz Eva Mendes, quien es su pareja desde 2011 y se refirió al papel que el actor de 41 años interpretará en Barbie: “La gente sabe que no está interpretando a una persona real, ¿verdad?”, expresó en el programa The Talk. “Está interpretando a una persona falsa”.

Pero no toda la conversación se desarrolló en tono de defensa, Mendes también sacó algunos chistes respecto a una petición que hizo a su pareja sobre la ropa interior de Ken, misma que sobresale de las bermudas que viste en alguna de las fotografías: “‘¿Puedo tener esa ropa interior? ¡Por favor! Nunca pido nada’”, recordó.

¿Cuál fue la primera reacción de Eva al ver a Ryan caracterizado como el novio de Barbie? La actriz reveló entre suspiros que su niña interior de 14 años se emocionó: “Es una foto graciosa y él está tratando de ser gracioso. Así que funcionó en todos los niveles”. Desde las imágenes iniciales, Mendes mostró su apoyo al actor en redes sociales y añadió un hashtag que dice “ese es mi Ken”.