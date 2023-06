“Extremadamente peligroso”: por la de calor en EE.UU., crecen la alerta general y las consultas de emergencia en hospitales

escuchar

La ola de calor que sofoca al sur de Estados Unidos continuará esta semana, extendiéndose al norte y al este, en partes de Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Missouri, Tennessee, Georgia y Florida. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el índice de calor podría llegar a niveles peligrosamente altos en algunos lugares. “Es esencial tener formas de enfriar y limitar la exposición”, advirtieron las autoridades.

El martes, la ola de calor mantuvo sus efectos sobre el sur de EE.UU., dado que las temperaturas peligrosamente altas subieron por encima de los 38 °C (100º Fahrenheit) y la humedad estaba en una amplia franja de la región. Mientras tanto, en Chicago, se advirtió a los grupos vulnerables, como niños y adultos mayores, que se mantuvieran en casa por la contaminación en el aire, producto de los incendios en Canadá.

El índice de calor es una medida de cuánto se siente realmente al considerar la humedad y otros factores, además de la temperatura. Cuando este supera los 103 grados, entonces se vuelve calor peligroso. Entre los riesgos se encuentran el agotamiento y golpes de calor, así como la deshidratación. En casos más graves, puede ser mortal.

Los peores impactos de la ola se esperan en el este de Texas, a lo largo de la costa central del Golfo y a través de los valles de Mississippi y Tennessee. El índice de calor podría alcanzar entre 110 y 120 grados en Dallas-Fort Worth, San Antonio, Nueva Orleans, Little Rock, Jackson, Memphis, Montgomery y Nashville, según el pronóstico más actualizado.

En algunas partes de California, donde por lo general el clima es más fresco, los residentes también comenzarán a sentir más calor a partir del jueves. En Sacramento y el Valle de san Joaquín están bajo advertencias de calor excesivo. Asimismo, incrementa el riesgo de incendios en Arizona, Nuevo México y el suroeste de Texas.

El calor en EE.UU. es mortal

Con la temperatura y la sensación de calor excesivo, tres excursionistas murieron. Además, aumentaron las llamadas a ambulancias y las visitas a las salas de emergencia. El martes por la noche, más de 61 millones de habitantes estaban bajo advertencias o avisos de calor excesivo en EE.UU.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), cada vez más personas llegan a los hospitales de Texas. Para la semana del 18 al 24 de junio, la región tuvo un promedio de 837 visitas relacionadas con el calor por cada 100 mil al departamento de emergencias. A su vez, los bomberos de Houston, que por lo general tienen tres incidentes de calor al día, ha tenido 93 en lo que va este mes, de acuerdo con un reporte citado por ABC News.

Las llamadas de emergencia también se ampliaron a la Houston Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), que informó en un comunicado que ha recibido el doble desde principios de junio sobre mascotas con problemas de calor.

El clima en Miami y el sur de Florida

Este miércoles y jueves, las temperaturas del sur de Florida podrían alcanzar máximos históricos. Los meteorólogos advirtieron que será “extremadamente peligroso”. El mes pasado, el Servicio Meteorológico Nacional de Miami bajó el umbral requerido para emitir avisos de calor. Ahora se activa uno cuando el índice alcanza los 105º al menos dos horas, por debajo de los 108º. La advertencia de calor excesivo es cuando llega a los 110º.

Una de las principales recomendaciones es evitar las actividades al aire libre por el calor e hidratarse PEXELS

Las temperaturas tan altas en este verano son el resultado de una “cúpula de calor” de alta de presión. Los meteorólogos advirtieron que estas condiciones permanecerán en gran parte del sur hasta el fin de semana.

