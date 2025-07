Fabián Ruiz, el crecimiento lento pero seguro del mediocampista del PSG

Con un doblete contra el Real Madrid en la semifinal, el mediocampista español Fabián Ruiz consolidó su crecimiento en el Paris Saint-Germain a las puertas de la final del Mundial de Clubes del domingo contra el Chelsea.

El volante de 29 años era criticado hace apenas dos campañas por su lentitud tanto en el terreno de juego como a lo largo de su carrera, pero ha alcanzado ahora la cima de sus facultades.

Ocho goles y once asistencias en la temporada: unas estadísticas alucinantes para un centrocampista y que hablan de un jugador decidido a marcar la diferencia en la ofensiva.

Ruiz añade a eso una técnica sedosa y una inteligencia para utilizar el tipo adecuado de pases en el momento oportuno.

Contra el Real Madrid, al que los parisinos aplastaron 4-0, el español no se dejó impresionar por su homólogo inglés Jude Bellingham. Marcó dos goles, bien colocado tras irrumpir en el área desde el centro del campo.

Pero Fabián Ruiz también estuvo impresionante en la regulación del juego junto a Vitinha, completando el 93% de sus 76 pases en 66 minutos de juego, antes de ser sustituido.

Su entrenador, Luis Enrique, le entregó el premio al mejor jugador del partido en una entrevista concedida a la emisora oficial DAZN: "Es muy merecido", exclamó el DT, habitualmente parco en los elogios individuales.

- ¿Balón de Oro? -

Cuando la prensa le preguntó por el Balón de Oro, el mediocampista fingió asombro pero admitió cierta ambición.

"Cada vez que me nominan para un premio tan importante como el Balón de Oro, me alegro de participar, pero no me centro en eso porque hay muy buenos candidatos y no depende de mí. Me encantaría ganarlo, pero sé que es muy difícil y lo importante es terminar bien la temporada con el equipo".

Y añadió: "Es cierto que estoy haciendo un gran torneo, con tres goles en mi haber. Si puedo ayudar al equipo a ganar el domingo, marcar un gol y convertirme en el máximo goleador (del torneo), será fantástico para mí".

El jugador, fichado del Nápoles en 2022, se ha tomado su tiempo para desarrollar su potencial.

Primero le costó afianzarse en la época de las superestrellas Messi, Neymar y Mbappé, y luego bajo Luis Enrique, con la competencia del joven Warren Zaire-Emery.

Durante el comienzo de la temporada 2023-24, y por varios meses, Ruiz estuvo muy abajo en el escalafón, oficiando como suplente en partidos de la liga francesa.

- "Llenar los espacios" -

Desde principios de 2025, sin embargo, se ha vuelto indestructible, a gusto junto a jugadores tan trabajadores y discretos como él. Ha recurrido al recuerdo de su exitosa Eurocopa con España el pasado verano boreal en Alemania, donde LA NACION conquistó la corona.

"Conocíamos la calidad del jugador desde el primer día, quizá la gente no lo veía", dijo el capitán brasileño del PSG, Marquinhos. Pero tiene una comprensión de la táctica, el espacio y el movimiento que muy pocos jugadores tienen. Merece ser reconocido como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Luis Enrique lo ha descrito como un jugador "experimentado", muy valioso en un equipo joven como el de los campeones de Europa, cuya plantilla tiene un promedio de edad de 25,1 años. "Es uno de los pocos jugadores que juegan en función de lo que hacen los demás, capaz de llenar los espacios", dijo el técnico español en abril. "Es capaz de jugar entre líneas, de ser bueno sin balón, de crear ocasiones y tiene un buen disparo". Su regularidad al más alto nivel en los últimos seis meses exige una confirmación la próxima temporada. Mientras tanto, la cifra de 40 millones de euros citada por Transfermarkt, el sitio web líder en el mercado de jugadores, parece un pequeño precio a pagar por la influencia de Fabián Ruiz en el mejor equipo de la actualidad.