Facebook, en caída: los seis motivos por los que la empresa de Zuckerberg está en problemas

NUEVA YORK.- Meta, la compañía antes conocida como Facebook, sufrió el 3 de febrero la pérdida más grande de un solo día en su historia, pues sus acciones cayeron un 26,4%, y su valor de mercado descendió unos 232.000 millones de dólares.

Su descenso ocurrió tras un informe desalentador de resultados el miércoles 2 de febrero, cuando el director ejecutivo Mark Zuckerberg explicó que la compañía estaba lidiando con una transición complicada de las redes sociales al mundo virtual del metaverso. El jueves, un vocero de la compañía reiteró las declaraciones de su anuncio de resultados y rechazó hacer más comentarios.

A continuación, seis motivos por los que Meta está en una posición complicada.

1- El crecimiento de los usuarios llegó a un límite

Se acabaron los días juveniles del crecimiento salvaje de los usuarios de Facebook. Aunque el miércoles la compañía registró un crecimiento modesto en su número de usuarios nuevos en su familia de aplicaciones -que incluye Instagram, Messenger y WhatsApp- su aplicación principal de redes sociales, Facebook, perdió casi medio millón de usuarios durante el cuarto trimestre en comparación con el anterior.

Ese es el primer descenso de ese tipo que la compañía ha visto en sus 18 años de vida, tiempo durante el cual prácticamente se había definido por su capacidad de atraer más usuarios nuevos. La caída es una señal de que la aplicación principal tal vez ha llegado a su pico más alto. El crecimiento trimestral de usuarios de Meta también fue el más lento en al menos tres años.

Los ejecutivos de Meta han apuntado a otras oportunidades de crecimiento, como empezar a monetizar WhatsApp, el servicio de mensajería que aún no rinde ingresos de importancia. Pero esos son esfuerzos incipientes. Es probable que los inversionistas ahora analicen si las otras aplicaciones de Meta, como Instagram, quizá comenzarán a alcanzar su límite de crecimiento en materia de usuarios.

2- Los cambios de Apple están limitando a Meta

La primavera pasada, Apple presentó la actualización de “Transparencia en el seguimiento de las aplicaciones” para su sistema operativo móvil, la cual, en esencia, les da a los usuarios del iPhone la opción de permitir o impedir que aplicaciones como Facebook monitoreen sus actividades en línea. Esas decisiones de privacidad ahora han afectado el negocio de Meta y es probable que esa tendencia continúe.

Ahora que Facebook y otras aplicaciones deben pedirle explícitamente a la gente permiso para dar seguimiento a su comportamiento en internet, muchos usuarios han elegido no utilizar esos servicios. Eso significa que Facebook dispone de menos datos de usuarios, lo cual dificulta el direccionamiento de anuncios, una de las principales formas en que la compañía genera ganancias.

Por si fuera poco, los usuarios de iPhone son un mercado mucho más lucrativo para los anunciantes de Facebook que los usuarios de las aplicaciones de Android, por ejemplo. Las personas que usan iPhones para navegar en la web suelen gastar más dinero en los productos y las aplicaciones que se les ofrecen a partir de los anuncios en el celular.

Meta señaló el miércoles que los cambios de Apple le costarían 10.000 millones de dólares en ingresos a lo largo del próximo año. La compañía ha reaccionado de manera negativa ante los cambios de Apple y señaló que afectan a los pequeños negocios que dependen de la publicidad en las redes sociales para llegar a los consumidores. Sin embargo, es poco probable que Apple dé marcha atrás a sus cambios en políticas de privacidad, y los accionistas de Meta lo saben.

3- Google está acaparando una mayor participación en la publicidad en línea

Los problemas de Meta son de buena suerte para sus rivales. David Wehner, director financiero de Meta, señaló el miércoles que, puesto que los cambios de Apple les han dado a los anunciantes menos visibilidad del comportamiento de los usuarios, muchos han comenzado a llevarse sus presupuestos publicitarios a otras plataformas, en particular a Google.

En la conferencia sobre las utilidades de Google la semana pasada, la compañía informó ventas récord, sobre todo en el sector de los anuncios por búsqueda de comercios electrónicos. Esa fue la misma categoría en la que Meta tuvo una caída en los últimos tres meses de 2021.

A diferencia de Meta, Google no depende tanto de los datos de los usuarios de Apple. Wehner dijo que era probable que Google tuviera “muchos más datos de terceros utilizados con fines de medición y optimización” que la plataforma publicitaria de Meta.

Wehner también señaló el acuerdo de Google con Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado para el explorador Safari de Apple. Eso significa que los anuncios relacionados con las búsquedas de Google tienden a aparecer en más lugares, por lo que extraen más datos que pueden ser útiles para los anunciantes. Ese es un gran problema para Meta a largo plazo, sobre todo si más anunciantes empiezan a preferir los anuncios que aparecen en las búsquedas de Google.

4-TikTok y Reels son un dilema

Durante más de un año, Zuckerberg ha señalado la manera formidable en que TikTok se ha convertido en un rival. La aplicación con respaldo chino ha crecido hasta alcanzar más de mil millones de usuarios gracias a sus publicaciones de videos breves que son muy compartidos y extrañamente adictivos. Además, está compitiendo de manera feroz con Instagram, propiedad de Meta, para obtener más visitas y atención.

Meta ha clonado TikTok con una función de videollamada Instagram Reels. El miércoles, Zuckerberg declaró que Reels, que aparece de manera prominente en las cuentas de Instagram era el impulsor número uno de interacción en toda la aplicación en la actualidad.

El problema es que, aunque Reels sea una función atractiva para los usuarios, no genera dinero de manera tan efectiva como otras funciones de Instagram, como Historias y el canal principal. Eso se debe a que tarda más en generar dinero a partir de la publicidad en video, pues las personas se saltan ese contenido. Eso significa que cuanto más motive Instagram a sus usuarios a que usen Reels, menos dinero generará con ellos.

Zuckerberg comparó la situación a la sucedida hace algunos años cuando Instagram introdujo su función de Stories, que era un clon de Snapchat. Ese producto no recaudó tanto dinero para la empresa al debutar, aunque al final sí llegaron los ingresos por publicidad. Pero no hay garantías de que Instagram Reels pueda repetir el milagro.

5- Gastar en el metaverso es una locura

Zuckerberg tiene una creencia tan firme en que la siguiente generación del internet es el metaverso -un concepto teórico que aún no está claro y que se basa en que los usuarios se trasladen por distintos mundos virtuales y de realidad aumentada- que está dispuesto a gastar a lo grande en él.

Ha invertido tanto que la cantidad ascendió a más de 10.000 millones de dólares el año pasado. Zuckerberg espera gastar aún más en el futuro.

No obstante, no hay pruebas de que esa apuesta vaya a rendir frutos. A diferencia del cambio de Facebook hacia los dispositivos móviles en 2012, el uso de realidad virtual sigue siendo dominio de un grupo nicho de aficionados y aún debe convertirse en una tendencia generalizada. El uso de diademas y visores de realidad aumentada todavía está a meses, si no es que años, de distancia.

Básicamente, Zuckerberg le está pidiendo a sus empleados, usuarios e inversionistas que confíen en él y en su visión del metaverso. Es una petición significativa para algo que costará miles de millones de dólares en los años venideros y que tal vez nunca se materialice.

6- El espectro de las medidas antimonopólicas

La amenaza de que los reguladores de Washington vayan tras la empresa de Zuckerberg es un dolor de cabeza constante. Meta se enfrenta a múltiples investigaciones, incluidas las de la Comisión Federal de Comercio, que ahora es muy agresiva y las de varios fiscales generales estatales, sobre si ha actuado de forma anticompetitiva. Los legisladores también se han agrupado en torno a los esfuerzos del Congreso para aprobar proyectos de ley antimonopolio.

Zuckerberg ha argumentado que Meta no es un monopolio de las redes sociales. Ha señalado con furia los “niveles de competencia sin precedentes”, que incluyen a TikTok, Apple, Google y futuros rivales.

Pero la amenaza de una acción antimonopolio ha hecho más difícil que Meta se abra camino en las nuevas tendencias de las redes sociales. En el pasado, Facebook compró Instagram y WhatsApp sin llamar demasiado la atención mientras dichos servicios adquirían miles de millones de usuarios. Ahora incluso algunas de las adquisiciones aparentemente menos controversiales de Meta en el sector de realidad virtual y los GIF han sido cuestionadas por reguladores en todo el mundo.

Así que, como es menos probable hacer acuerdos, le corresponde a Meta innovar para salir de cualquier desafío. En el pasado, Zuckerberg podía haber gozado del beneficio de la duda de que lo lograría. Pero al menos el jueves pasado, había una escasez de fe en Wall Street.

Mike Isaac

The New York Times