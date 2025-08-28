A un lado del “ring”: así fue el reencuentro de Julio Cesar Chávez con su hijo en México tras la deportación y la cárcel

El legendario boxeador Julio César Chávez se reencontró con su hijo, Julio César Chávez Jr., quien lo recibió con un beso y un fuerte abrazo en México, tras su liberación bajo libertad condicional. La escena ocurrió en un gimnasio local de Hermosillo, Sonora, mientras avanza un complejo proceso judicial con acusaciones por delincuencia organizada relacionadas con el tráfico de armas.

El reencuentro entre Julio César Chávez Jr. y su padre en México

Después de semanas de incertidumbre, Chávez Jr. recuperó su libertad y pudo regresar a los entrenamientos en Hermosillo. En un gimnasio local de esa ciudad, fue sorprendido por su padre y el momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Así fue el emotivo reencuentro entre Julio César Chávez Jr. y su padre

En las imágenes se puede ver cómo Julio César Chávez ingresó al lugar, abrazó a su hijo y recibió un beso. Se trató de un esperado reencuentro luego de que mexicano de 39 años fuera detenido, deportado de Estados Unidos y encarcelado.

“Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, todo se va a arreglar”, había declarado Julio César Chávez a medios mexicanos a principios de agosto, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, de acuerdo a TUDN.

Libertad condicional y proceso judicial para Julio César Chávez Jr.

El domingo 24 de agosto, el juez federal Enrique Hernández Miranda determinó que Julio César Chávez Jr. salga de prisión bajo libertad condicional durante tres meses. En ese período se realizarán investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mientras tanto, el púgil de 39 años no podrá salir de México durante los próximos meses. Un agente federal confirmó la medida a AP bajo condición de anonimato, dado que no tenía autorización para declarar públicamente.

La deportación ocurrió el 19 de agosto, cuando agentes estadounidenses lo entregaron a la Fiscalía General de la República en Sonora

Rubén Benítez Álvarez, uno de los abogados defensores, explicó que Chávez Jr. será procesado por “delincuencia organizada en la modalidad de participar, sin funciones de dirección, administración ni liderazgo, para la introducción clandestina a México de armas de fuego”.

En tanto, Benítez Álvarez sostuvo que los cargos de la Fiscalía General de la República (FGR) se basan en “anécdotas de camaradería”. Además, el abogado señaló que, de ser encontrado culpable, la pena oscilaría entre cuatro y ocho años de prisión.

Origen de la investigación contra Julio César Chávez Jr. y los vínculos con el Cártel de Sinaloa

El caso contra Chávez Jr. se enmarca en una investigación iniciada en 2019 contra el Cartel de Sinaloa, tras una denuncia presentada por Estados Unidos. En ese proceso también figuraban otros miembros de la organización, como Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Dentro de esa causa, la FGR emitió una orden de detención en 2023 contra el púgil mexicano. El nombre de Chávez Jr. aparece relacionado con el Cartel de Sinaloa debido a su entorno familiar.

Es que su esposa, Frida Muñoz, estuvo casada con Edgar Guzmán López, hijo del “Chapo”, asesinado en 2008. Con él tuvo una hija, Frida Sofía Guzmán Muñoz, cantante de regional mexicano.

El arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos y la deportación a México

El 2 de julio, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Chávez Jr. en su residencia de Los Ángeles por exceder el tiempo de su visa de turista y por presuntamente mentir en una solicitud de residencia. El arresto ocurrió pocos días después de que enfrentara en el ring al influencer y boxeador Jake Paul.

Chávez Jr. fue arrestado en Los Ángeles por exceder su visa y presuntamente falsear datos en una solicitud de residencia

Tras permanecer detenido un mes y medio, fue deportado a México el 19 de agosto y entregado a la FGR en Sonora. Posteriormente, lo trasladaron al Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, donde finalmente recibió el beneficio de la libertad condicional.